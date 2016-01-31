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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 يناير, 2016 04:52 ص 31 يناير 2016 - آخر تحديث - 04:52

المسؤول في "الهيئة العليا للمفاوضات" سالم المسلط في جنيف في 30 كانون الثاني/يناير 2016

تكثف الامم المتحدة جهودها الاحد لبدء محادثات غير مباشرة بين اطراف النزاع السوري المتواجدين في جنيف بهدف وقف الحرب المستمرة منذ حوالى خمس سنوات لكن العملية تبدو مهددة قبل بدئها.

ويبدو ان رهان الامم المتحدة يصعب تحقيقه طالما ان الارتياب لا يزال يسيطر لدى الطرفين، المعارضة والنظام. وتتمسك المعارضة بطرح المسألة الانسانية في المحادثات قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع النظام السوري.

فقد هددت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة بعيد وصولها مساء السبت الى جنيف بعد اربعة ايام من التردد قبل الموافقة على المشاركة في المحادثات، من انها ستنسحب منها في حال واصل النظام ارتكاب "الجرائم".

وقال رياض نعسان الاغا وهو ناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات عند وصوله الى جنيف "لن نبدأ في المفاوضات حتى تصدر قرارات تؤكد انهاء الحصار ووقف قصف المدنيين".

واضاف "امر بإنهاء الحصار وامر بوقف قصف المدنيين وامر بإطلاق سراح الاسرى، وندخل مفاوضات ونبدأ الحديث عن حكومة انتقالية".

وتابع "حين يقولون لنا ان هذه المطالب التي طلبها مجلس الامن قد تم تنفيذها سندخل المفاوضات وبجدية".

وسيعقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم سياسيين وممثلين عن الفصائل المسلحة، لقاء الاحد مع موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا.

ويامل دي ميستورا في حمل وفدي النظام والمعارضة على الدخول في عملية مفاوضات غير مباشرة عبر دبلوماسية مكوكية بين الطرفين.

لكن الهيئة العليا للمفاوضات قالت في بيان بعيد وصول وفدها الى سويسرا عصر السبت انه اذا "اصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم فلن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف اي مبرر".

وتابع البيان ان الوفد "سيبلغ دي ميستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات".

ووصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية الى جنيف في وقت متاخر بعد ظهر السبت بعد ايام من المشاورات المكثفة في الرياض والتي افضت الى قراره الحضور الى سويسرا.

- الوضع الانساني-

تطالب المعارضة باصرار بتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي التي تنص على انهاء حصار عشرات المدن السورية من المسلحين ووقف قصف المدنيين.

واعلنت منظمة اطباء بلا حدود السبت ان 16 شخصا آخرين توفوا بسبب الجوع في بلدة مضايا المحاصرة من قبل القوات الموالية للنظام في سوريا، منذ ان دخلتها قوافل المساعدات الانسانية في منتصف كانون الثاني/يناير.

وقالت المنظمة انها تقدر ب320 عدد حالات سوء التغذية في البلدة بينهم "33 يعانون من سوء تغذية حادة مما يضعهم تحت خطر الموت في حال لم يتلقوا العلاج السريع والفعال".

وتخضع بلدة مضايا لحصار من قبل قوات النظام السوري، وهي من بين اربع بلدات شملها اتفاق نادر تم التوصل اليه العام الماضي لوقف القتال والسماح بدخول مساعدات انسانية. وطلب الصليب الاحمر مجددا السبت الوصول الى 4,5 ملايين مدني سوري يتعذر الوصول اليهم.

وتحمل هذه المعاناة عددا كبيرا الى الرحيل رغم المخاطر على حياتهم. وقضى 37 مهاجرا على الاقل من بينهم سوريون السبت في حادث غرق جديد في بحر ايجه.

- الخلاف حول مصير الاسد-

عقد موفد الامم المتحدة الخاص اجتماعا "تحضيريا" الجمعة مع وفد النظام الذي يترأسه السفير السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري.

ولم يدل الوفد باية تصريحات.

وقال دي ميستورا من جهته ان ممثلي وفد النظام اثاروا خلال اللقاء الذي استمر ساعتين مسالة "الارهاب".

ويتزايد قلق المجموعة الدولية من التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق. لكن بالنسبة للنظام السوري وحليفته روسيا فان وصف "الارهاب" ينطبق على المعارضة المسلحة.

من جانب اخر فان مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب المعارضة وحلفاؤها برحيله قبل بدء العملية الانتقالية، سيكون مطروحا بالتاكيد.

وتعلق الدول الكبرى امالها على قرار الامم المتحدة الصادر في 18 كانون الاول/ديسمبر والذي نص على خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، لكن من دون ان يشير الى مصير الرئيس السوري.

وتريد القوى الكبرى التي طالتها تداعيات النزاع، التهديد الجهادي وازمة الهجرة، ان يتمكن السوريون من الاتفاق على حل.

لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وحلفائهم لا تبعث امالا كبرى بتحقيق تقدم على المدى القصير او المتوسط.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب