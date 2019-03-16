هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2019 09:11 ص

أعلنت وزارة الاعلام ان 24 شخصا على الأقل قد قتلوا، وحوالى اربعين اعتُبروا في عداد المفقودين السبت في شرق زيمبابوي بعد مرور الاعصار إيداي الذي ضرب ايضا موزمبيق المجاورة.

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر "بلغ عدد القتلى المؤكدين 24 شخصا، معظمهم في (اقليم) شيامنيماني الشرقي".

واضافت ان "عدد الاشخاص الذين يُعتبرون في عداد المفقودين يبلغ 40 حتى الآن"، مشيرة الى ان "الجيش الوطني الزيمبابوي بدأ عمليات الانقاذ، لكن الجسور التي دُمرت تؤدي الى ابطاء جهوده".

وقد تضرر الاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي وغمرت المياه ابرز الجسور في منطقة مانيكالاند المجاورو لموزمبيق، كما قال نائب زيمبابوي من جهته.

وقال جوشوا ساكو، النائب عن منطقة شيمانيماني لفرانس برس ان "25 منزلا على الاقل قد جرفت وسط موجة من الأوحال في مدينة نغانغو بمنطقة شيامنيماني حيث كان يقيم بعض الاشخاص وباتوا الان في عداد المفقودين".

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