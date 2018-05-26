الاعصار "ميكونو" يتحول الى عاصفة استوائية بعد وفاة شخصين في سلطنة عمان
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صورة من فيديو يظهر منطقة عائمة بمياه الفيضانات الناجمة عن الاعصار ميكونو في سقطرى اليمنية في 24 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
انخفضت حدة الاعصار "ميكونو" السبت ليتحول الى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة، حسب ما أعلنت السلطات.
ويتجه في الوقت الحالي الى السعودية حيث من المفترض أن يصل اليها خلال النهار.
وقد اجتاح الاعصار الاستوائي الأول لموسم 2018 في شمال المحيط الهندي، الخميس جزيرة سقطرى اليمنية حيث لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم هم خمسة يمنيين وهنديان، بحسب وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فهد كفاين.
وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أرخبيل سقطرى "محافظة منكوبة".
وبعد أن أصبح من الدرجة الثانية الجمعة، ضرب الاعصار سواحل محافظتي ظفار والوسطى في جنوب سلطنة عمان، مصحوبا برياح شديدة السرعة وأحوال جوية سيئة.
وأفادت الشرطة عن مقتل رجل كان يقود سيارته التي غمرتها مياه الفيضانات قرب مدينة صلالة، وفتاة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجروحها جراء اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.
وأكدت اجهزة الدفاع المدني ان "ثلاثة آسيويين" يعتبرون في عداد المفقودين، من دون كشف هوياتهم. كما اعلنت انقاذ مئات الأشخاص بينهم 260 من البحارة الأجانب حوصروا في البحر.
وأكدت أن الاعصار تراجعت قوته ليصبح عاصفة استوائية مع سرعة رياح بلغت 90 كلم في الساعة.
وقالت الارصاد الجوية العمانية إن "التوقعات الأخيرة والصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية (...) تظهر أن الاعصار الاستوائي تراجع ليصبح عاصفة" استوائية.
وتوقعت تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها الى 60 كلم في الساعة في المحافظتين اللتين ضربهما الاعصار.
وأعيد فتح مطار صلالة فيما ستبقى المدارس في المنطقة المنكوبة مغلقة حتى الإثنين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب