محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 10:44 ص 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:44

صورة من فيديو يظهر منطقة عائمة بمياه الفيضانات الناجمة عن الاعصار ميكونو في سقطرى اليمنية في 24 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)