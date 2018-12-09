الاعلام السوري ينفي تعرض مطار دمشق ل"عدوان" بعد إشارته الى التصدي ل"أهداف جوية"

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 07:38 م

صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بتاريخ 9 أيار/مايو 2018 يعتقد أنها تظهر آثار ضربة صاروخية اسرائيلية نفذت قرب دمشق

نفى الإعلام الرسمي السوري مساء الأحد تعرض مطار دمشق الدولي لأي "عدوان" بعدما كان أورد في وقت سابق ان الدفاعات السورية تصدت ل"اهداف جوية" قرب المطار.

وحذفت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الخبر المتعلق بالتصدي ل"اهداف جوية" بعدما كانت نقلت عن مراسلها أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي".

ونقل مراسل الوكالة بعدها عن مصادر في مطار دمشق الدولي أنه "لا يوجد عدوان على المطار والحركة طبيعية".

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس "يبدو أنه إنذار خاطىء".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات هزت منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي تحوي مستودعات اسلحة، من دون أن يتمكن من تحديد أسبابها.

وكانت دمشق اتهمت نهاية الشهر الماضي إسرائيل بقصف أحد مواقعها العسكرية في منطقة الكسوة جنوب دمشق. وذكر المرصد السوري يومها أن القصف استهدف "مستودعات أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية" التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

والضربة "الإسرائيلية" الشهر الماضي كانت الأولى في سوريا منذ حادث إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية روسية من طريق الخطأ، وذلك في معرض ردها على صواريخ إسرائيلية في 17 أيلول/سبتمبر.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيين في سوريا. ونادراً ما تعلق إسرائيل على استهدافها سوريا، إلا أنها أعلنت في أيلول/سبتمبر أنها شنت مئتي غارة في سوريا خلال 18 شهراً ضد أهداف غالبيتها إيرانية.

واستهدف القصف الإسرائيلي مرات عدة مواقع عسكرية في محيط مطار دمشق الدولي.

وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما وصفه رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك