هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 03:05 ص

أعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة ماريز باين السبت أن السلطات الإيرانية أفرجت عن مدونين استراليَّين كانا محتجزين في إيران، على أثر "مفاوضات حسّاسة للغاية" مع طهران ما زالت مستمرة لإطلاق سراح استرالية ثالثة.

وكان كينغ وفيركين المقيمان في بيرث، يوثّقان تفاصيل رحلتهما من استراليا إلى بريطانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنهما توقفا عن نشر النشر بعد تحديثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي الشهر الماضي أنهما اتهما باستخدام طائرة مسيرة لالتقاط صور "لمواقع عسكرية ومناطق محظورة.

وقالت باين السبت إنه تم الإفراج عن الاستراليين بعد "مفاوضات حساسة للغاية"، موضحة لصحافيين في سيدني أنهما "في طريقهما إلى استراليا للقاء عائلتيهما". وأكدت أن "معنوياتهما جيدة وهما بصحة جيدة".

وتابعت باين أن المفاوضات بشأن المحاضرة في جامعة ملبورن كايلي مور غيلبرت المتهمة "بالتجسس لحاسب دولة أخرى" ما زالت مستمرة.

ومور غيلبرت المتخصصة بسياسات الشرق الأوسط ولا سيما دول الخليج أوقفت "قبل بضعة أشهر" من اعتقال كينغ وفيركين، حسب الوزيرة الاسترالية.

وقالت باين إن مور فيلبرت "أوقفت لفترة طويلة ومثلت أمام النظام القضائي الإيراني وأدينت وصدر عليها حكم"، مؤكدة أن استراليا "لا تقبل بالتهم الموجهة إليها وتسعى إلى إعادتها" إلى بلدها.

وكان توقيف الاستراليين أعلن الشهر الماضي بعد قرار كانبيرا المساهمة بفرقاطة وبمراقبة جوية لمهمة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بقيادة الولايات المتحدة في أجواء من التوتر الشديد في الخليج.

إلا أن باين أكدت أن توقيف الاستراليين لا علاقة له بالخلافات الدبلوماسية.

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