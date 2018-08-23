هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 01:19 م 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:19

نازنين زغاري راتكليف وزوجه ريتشارد وطفلتهما غابرييلا في صورة غير محددة التاريخ نشرتها حملة "اطلقوا سراح نازنين" في 10 حزيران/يونيو 2016

أفرج عن البريطانية الايرانية نازنين زغاري راتكليف المعتقلة في ايران منذ نيسان/ابريل 2016، صباح الخميس لثلاثة أيام كما أعلن زوجها في بيان.

وقال ريتشارد راتكليف "لقد تم الافراج عن نازنين من سجن ايوين هذا الصباح في مأذونية. انها مع عائلتها. لقد أفرج عنها لثلاثة أيام حتى الاحد 26 آب/اغسطس" وهي مدة يأمل محاميها في "التمكن من إطالة أمدها".

وقال إن زوجته مع والديها وطفلتهما غابرييلا البالغة أربع سنوات في دماوند، قرب طهران.

وأكد قائلا "كانت مفاجئة مفرحة جدا بعد عدد من الوعود الكاذبة مؤخرا، والتي كانت مقلقة جدا".

واضاف "نشكر جميع الذين عملوا على جعل ذلك ممكنا في طهران ولندن، ووزير الخارجية الجديد (جيريمي هانت) لجميع جهوده واهتمامه مؤخرا".

واعتقلت زغاري راتكليف التي تعمل للفرع الخيري لمؤسسة تومسون رويترز، في مطار طهران في نيسان/ابريل 2016.

وتمضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد النظام في 2009 وهو ما تنفيه.

ونظم راتكليف ومؤيدون تظاهرات احتجاج عدة وتجمعات ليلية في لندن للمطالبة بإطلاق سراحها في السنتين الماضيتين.

وقالت حملة "أطلقوا سراح نازنين" إنه بعد أسابيع من الإجراءات البيروقراطية حول احتمال الافراج عنها بشكل مؤقت، تم إبلاغ زغاري راتكيلف في وقت سابق الخميس إن لديها 10 دقائق للاستعداد لأنه قد أفرج عنها.

ولم يسمح لها الاتصال بأسرتها وطلبت هاتفا من أحد الاشخاص خارج السجن للاتصال بشقيقها المقيم في طهران، ليأتي ويأخذها.

ثم اتصلت بزوجها وبالسفارة البريطانية وذهبت إلى أسرتها الايرانية في دماوند.

وقالت في بيان نشرته حملة "اطلقوا سراح نازنين" التي يديرها زوجها "بكيت كثيرا. غمرتني المشاعر".

وأبلغت زغاري راتكليف بأن عليها العودة إلى السجن الأحد وبأن الشرطين للإفراج عنها هما عدم إجراء أي مقابلات مع وسائل إعلام أو زيارة أي سفارة أجنبية.

وجاء الافراج الموقت عنها بكفالة تبلغ مليار ريال (23,840 دولار، 20,590 يورو) ووضع منزل اسرتها في طهران ضمانة، بحسب الحملة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب