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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 12:30 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:30

مواطنون من ساحل العاج يحتفلون بالافراج عن سيمون غباغبو في شوارع ابيدجان في 8 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)