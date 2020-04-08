هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 07:09 ص

لقاء عائلي بعد اعادة فتح مطار ووهان في 8 نيسان/ابريل 2020.

يستعد الاقتصاد العالمي لركود تاريخي تحت تأثير وباء كوفيد-19 رغم العودة البطيئة والنسبية الى الحياة العادية في الصين التي احتفلت الأربعاء برفع الإغلاق التام الذي فرض قبل أربعة أشهر على ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد.

والوباء الذي باتت حصيلة وفياته تقترب من مئة الف، يواصل الانتشار في أوروبا، القارة الأكثر تضررا مع أكثر من 60 ألف وفاة، وبات يصيب الولايات المتحدة في الصميم أيضا.

الى جانب هذه المأساة الانسانية، بدأ العالم يدرك حجم الأثر الاقتصادي المدمر للمرض حيث حذرت منظمة التجارة العالمية الاربعاء من ان تراجع التجارة العالمية قد يصل الى 32% عام 2020.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إن "كوفيد-19 قد قلب الاقتصاد العالمي كليا ومعه التجارة الدولية"، لكنه حذر من أنه "في حال عدم السيطرة على الوباء وإخفاق الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات الرد الفعالة، فإن نسبة الانخفاض يمكن أن تبلغ 32 بالمئة أو أكثر".

وقال إن الانخفاض "قد يكون أكبر ركود اقتصادي أو تراجع نشهده في حياتنا" داعيا الحكومات إلى "الاستفادة القصوى من جميع المحركات الممكنة لنمو مستدام من أجل تغيير مسار الوضع الحالي".

ومشددا على أن الوضع في المقام الأول هو أزمة صحية، حذر أزيفيدو من أن "الانخفاض الحتمي في التجارة والانتاج ستكون له عواقب أليمة على العائلات والأنشطة التجارية، علاوة على المعاناة الإنسانية الناجمة عن المرض نفسه".

- الاتحاد الأوروبي منقسم -

وقالت منظمة التجارة العالمية إن "القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم تكن موجودة خلال الأزمة المالية".

وأضافت "تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع".

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن فيروس كورونا المستجد يهدد معيشة نحو 1,25 مليار عامل.

وأعلنت فرنسا الاربعاء عن أرقام النمو، لتصبح أول دولة صناعية كبرى تنشر أرقام النمو، متوقعة تراجعا بحوالى 6% لاجمالي الناتج الداخلي في الفصل الاول. أما المانيا فتراهن معاهدها على تراجع بحوالى 10% في الفصل الثاني.

في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما ازاء خطة للانقاذ، فبعد ليلة من المحادثات لم يتوصل وزراء مالية الدول الأعضاء الى اتفاق حول رد اقتصادي مشترك.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن "الفشل غير وارد" فيما دعا نظيره الايطالي روبرتو غالتيير الى "التضامن واتخاذ خيارات شجاعة ومشتركة".

لكن المانيا وهولندا أكدتا رفضهما القاطع الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات.

في الولايات المتحدة، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات جديدة مع الكونغرس للافراج عن 250 مليار دولار إضافية للحفاظ على الوظائف. وطالب الديموقراطيون ب500 مليار اضافية.

- "77 يوما"-

في الصين سارع عشرات آلاف الركاب الاربعاء الى محطات القطارات في ووهان بعد رفع الاغلاق الذي فرض منذ نهاية كانون الثاني/يناير في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة.

وقالت هاو مي (39 عاما) وهي تستعد لرؤية أطفالها للمرة الأولى منذ شهرين "لا يمكنكم تصوّر حالتي! استيقظت منذ الساعة الرابعة صباحا. يراودني شعور جيّد للغاية. وأطفالي متحمّسون إذ ستعود والدتهم أخيرا".

في محطة القطارات، صرخ رجل كان ينتظر قطارا للعودة إلى مقاطعته هونان "مرّ 77 يوما وأنا عالق".

وفي الأثناء، مرّ رجل آلي بين الحشود في المحطة ورشّ على أقدام الموجودين مواد معقمة، مكرّرا تسجيلا صوتيا يذكّرهم بوضع الأقنعة الواقية.

لكن الضوابط الصحية تبقى مشددة، لان السلطات تخشى موجة ثانية من الوباء.

وسجلت الصين وفاة شخصين في الساعات ال24 الماضية، لتصل حصيلة الوفيات الرسمية الى 3333 لكن السلطات الأميركية تتهم بكين بالتقليل من هذه الأرقام والمساهمة في نشر الفيروس في العالم.

- تسييس الأزمة؟ -

ردت منظمة الصحة العالمية على الرئيس ترامب الذي انتقدها بانها قريبة جدا من الصين، بالدعوة الاربعاء الى "عدم تسييس" الوباء.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لا تسيّسوا الفيروس. لا حاجة إلى استخدام كوفيد-19 من أجل تسجيل نقاط سياسية".

وكان ترامب انتقد بوجه خاص قرار المنظمة معارضة إغلاق الحدود أمام الأشخاص الآتين من الصين في بداية تفشي الوباء.

كما أكد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء أنّ الوقت "لم يحن" لاستخلاص الدروس حول تعامل منظمة الصحة العالمية مع تفشي وباء كوفيد-19، داعيا إلى "الاتحاد"، في انتقاد مبطن إلى الرئيس الأميركي الذي وجّه اتهامات للمنظمة.

بالنسبة لعدد الحالات فان الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بالاصابات مع 399 ألفا و929 إصابة معلنة رسميا.

وتبقى إيطاليا الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات مع 17 ألفا و127 تليها اسبانيا (14 الفا و555) والولايات المتحدة (12 ألفا و911) وفرنسا (عشرة آلاف و328).

في بريطانيا أحصيت 938 وفاة في 24 ساعة وهو رقم قياسي جديد ليتخطى عدد الوفيات سبعة آلاف. وسجل الوضع الصحي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "تحسنا" في العناية المركزة الاربعاء كما أعلن وزير المالية البريطاني.

وفي كل أنحاء أوروبا تقريبا تجري مراقبة الأرقام من أجل الحصول على بارقة أمل بانحسار الوباء. ففي اسبانيا، ورغم ان حصيلة الوفيات اليومية عادت الى الارتفاع لليوم الثاني على التوالي فان السلطات تؤكد انها تجاوزت ذروة الوباء.

كما سجلت إيطاليا الاربعاء أرقاما جديدة مشجعة مع تراجع في 24 ساعة لعدد الوفيات والمرضى في العناية المركزة.

- نتائج العزل-

في برشلونة، قال الممرّض أنطونيو ألفاريز (33 عاما) العامل في قسم العناية المشددة إن تجربته مع الوباء أشبه بفاجعة. وصرح لفرانس برس "مررت بمراحل غضب وانفصال عن الواقع (...) الآن لا نزال منهكين لكن الوضع تحسّن. يموت عدد أقل من المرضى".

ويبدو أن الإغلاق بدأ يؤتي ثماره عن طريق الحد من الضغوط على المستشفيات، ولكن نفحة الأكسجين هذه التي يحتاجها الطاقم الطبي لا تعني التراخي في مكافحة الوباء، وفق ما يحذر الخبراء.

وقال فيليب فانيمس اختصاصي الوبائيات والذي يعمل في مستشفى إدوارد هيريو في ليون، "يبدو أن الزيادة في عدد الحالات المؤكدة تتباطأ".

ويوضح البروفسور فانيمس لوكالة فرانس برس "هذه مؤشرات صغيرة مشجعة تدعونا إلى التفكير في أننا نبطئ منحنى الوباء".

وفيما لا يزال ملايين الأوروبيين خاضعين لاجراءات العزل منذ أسبوعين، قدمت النمسا الأربعاء برنامجها لتخفيف القيود السارية على أراضيها بحذر يبدأ بعد عيد الفصح مع اعادة فتح متاجر صغيرة.

وأعلنت الدنمارك والنروج ايضا عن مواعيد لرفع اجراءات العزل رغم انها لم تكن مفروضة كاغلاق تام. وأعلنت اليونان والبرتغال عن مواعيد أيضا لذلك. وحذرت هذه الدول من أن العودة الى الحياة العادية سيتم على مراحل مع ابقاء الاجراءات الاحتياطية.

أما منظمة الصحة العالمية فقد حذرت ورغم "بعض المؤشرات الإيجابية" من أي تخفيف للقيود سابق لأوانه.

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