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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 11:53 ص 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:53

فلسطينيتان خلال تظاهرة للمطالبة بانهاء الحصار الاسرائيلي على غزة، على شاطىء في بيت لاهيا قرب الحدود البحرية مع اسرائيل في 24 ايلول/سبتمبر 2018

اعتبر البنك الدولي في تقرير جديد ان الاقتصاد في غزة في "حالة انهيار شديد" مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ما أدى الى تفاقم آثار الحصار الاسرائيلي ووضع القطاع الذي تديره حركة حماس في مرحلة "حرجة".

وسيعرض التقرير الجديد للبنك الدولي الواقع في 38 صفحة الخميس في نيويورك على لجنة الارتباط الخاصة التي تتولى تنسيق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين.

وفي اليوم نفسه سيلقي كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة.

وجاء في التقرير "أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة".

وأضاف أن "ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وأوقفت إدارة ترامب عام 2018 مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار للفلسطينيين وتوقفت عن تقديم دعم مالي لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)

وتابع البنك الدولي في تقريره أنه "لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة".

ويشير التقرير إلى أن "الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين، مع أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية".

وتحدث عن وضع مثير للقلق حيث يعاني "شخص من كل اثنين من الفقر" فيما يصل معدل البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 70%.

وقالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من عشرة أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة".

وأضافت "يغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع".

وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص الى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف حذر في 20 ايلول/سبتمبر أمام مجلس الامن الدولي من أن قطاع غزة "يمكن أن ينفجر في أي لحظة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب