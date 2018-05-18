محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 05:59 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 05:59

الرئيس الاكوادوري لينين مورينو يتحدث للصحافيين في كيتو بتاريخ 6 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)