الامارات تعلن عن اجتماع للدول النفطية في نيسان/ابريل لتقييم خفض الانتاج

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 11:28 ص

شعار اوبك على مقر المنظمة في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأربعاء أن الدول المنتجة للنفط ستجتمع في نيسان/ابريل المقبل لاجراء مراجعة لمبادرة خفض الانتاج وتوقيع اتفاق تعاون طويل الأجل.

وتوصّلت منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" مع دول نفطية من خارجها، بينها روسيا، الاسبوع الماضي إلى اتفاق ينص على خفض الانتاج بمعدّل 1,2 مليون برميل يوميا.

ويهدف هذا الخفض إلى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته ثلاثين في المئة في شهرين.

وقال سهيل المزروعي على هامش مؤتمر اقتصادي في دبي "في نيسان/|بريل، سنعقد اجتماعا لمراجعة القرار".

وأكد المزروعي أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أبلغت الزبائن بالفعل أنها ستقوم بخفض الانتاج بمعدل 2,5%، بدءا منذ كانون الثاني/يناير المقبل. وتنتج الإمارات نحو 3 مليون برميل نفط يوميا.

وأضاف المزروعي أن الدول المنتجة للنفط قررت الاجتماع في نيسان/ابريل بدلا من حزيران/يونيو "للسماح لنا باتخاذ القرار المطلوب" قبل نهاية مدة الستة أشهر.

وأكد الوزير الإماراتي أن قرار خفض الانتاج سيساعد في إعادة التوازن للسوق النفطية عام 2019.

وقال المزورعي "توقعنا أن يكون هناك تباطوء في الطلب على البترول لذلك كان قرارنا تخفيض الانتاج".

وستقوم الدول المنتجة للنفط بتوقيع اتفاق تعاون طويل الأمد في نيسان/ابريل المقبل بين الدول الأعضاء في "أوبك "والدول خارجها.

وبحسب المزروعي، فإن التحالف مع روسيا وبعض الدول المنتجة جعل دور منظمة "أوبك" أقوى وأكثر فاعلية، مشيرا إلى أن القدرة الانتاجية للدول النفطية معا تبلغ 50 مليون برميل يوميا مقارنة مع 30 مليون برميل هي القدرة الانتاجية لدول "اوبك" وحدها.

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