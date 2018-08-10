الامارات ستبني خط أنابيب للنفط بين أثيوبيا وأريتريا (وسائل اعلام)
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ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد بين رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد (يسار) والرئيس الاريتري أسياس أفورقي خلال اجتماعهم في ابو ظبي(afp_tickers)
أفادت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الأثيوبية "فانا" أن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط يربط أثيوبيا بمرفأ عصب الأريتري.
وتم التوصل الى الاتفاق خلال المحادثات في أديس ابابا بين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي.
ولم يعط تلفزيون واذاعة "فانا" تفاصيل عن الاتفاق.
واستخدمت أثيوبيا مصفاة نفط تقع في مرفأ عصب من اجل احتياجاتها الداخلية قبل اندلاع نزاع عسكري مع أريتريا عام 1998 حول ترسيم الحدود أسفر عن نحو 80 ألف قتيل، قبل ان يتحول لاحقا الى حرب باردة مريرة.
وفي خطوة مفاجئة أعلن رئيس الوزراء الاصلاحي الجديد آبي احمد في حزيران/يونيو موافقته على الترسيم الذي أقرته الأمم المتحدة، ما يمهد الطريق للسلام بين البلدين.
وأدت الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين الى استئناف حركة الطيران بين العاصمتين وفتح السفارات والخطوط الهاتفية.
وينظر الى الإمارات التي قيل انها تستخدم مرفأ عصب في عملياتها العسكرية ضد الحوثيين على انها الوسيط الرئيسي في التوفيق بين أثيوبيا وأريتريا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب