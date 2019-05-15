هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 05:24 م

وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال مؤتمر صحافي في دبي في 13 آب/اغسطس 2018.

أكّد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في لقاء مع صحافيين في دبي الاربعاء أن بلاده ملتزمة خفض التصعيد في منطقة الخليج بعد واقعة تعرض أربع سفن لعمليات "تخريبية" قبالة ساحل الامارات.

وقال قرقاش "نحن ملتزمون بخفض التصعيد، وبالسلام والاستقرار (...) علينا ان نلزم الحذر والا نطلق الاتهامات"، مضيفا "لقد دعونا دائما لضبط النفس وسنبقى ندعو إلى ذلك".

لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن "الوضع صعب بسبب التصرف الايراني (...) هذا التصرف أدى إلى أوضاع صعبة"، داعيا إيران إلى تغيير سياساتها الاقليمية.

وأوضح "من مصلحتنا أن نرى إيران تتصرف كدولة طبيعية (...) ومن مصلحة إيران أن تعرف ان هناك قلق كبير بشان سياساتها، قلق يجب أن تتعامل معه بواقعية".

وتعرّضت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة الامارات، لم تتضح تفاصيلها بعد.

وجاء ذلك وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، بعدما صعّدت واشنطن الضغوط على طهران واتهمتها بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عزّزت انتشارها العسكري في الخليج.

وطلبت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق.

وتجري الامارات، التي لم تتهم أي جهة بالوقوف خلف واقعة السفن، تحقيقا في الحادث بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة.

وقال قرقاش أن "من الافضل" انتظار نتائج هذا التحقيق، موضحا "أنا لا أتحدث عن أسابيع، أنا أتحدث عن أيام".

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