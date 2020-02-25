هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 02:33 م

المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا يصل الى الفندق في برلين في 18 كانون الثاني/يناير 2020

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الثلاثاء ان الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر الاربعاء رغم اعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.

وصرح جان العلم المتحدث باسم البعثة لفرانس برس أن "الحوار السياسي الليبي سيبدأ غدا كما هو مقرر".

والإثنين أعلن البرلمان الذي مقره في شرق البلاد والمدعوم من المشير خليفة حفتر ومجلس الدولة الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس "تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الامم المتحدة في جنيف، وتحدث كل منهما عن اسباب مختلفة.

والحوار السياسي الذي سيبدأ الأربعاء سيضم 13 ممثلا للبرلمان الموالي لحفتر و13 ممثلا لمجلس الدولة وشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة.

ومنذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة ومقرها طرابلس وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر في الشرق والذي شنت قواته في نيسان/ابريل 2019 هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة الليبية.

ومنذ نيسان/أبريل 2019 تسببت المواجهات بمقتل أكثر من ألف شخص.

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