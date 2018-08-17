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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 12:28 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:28

الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في مطار صنعاء الدولي في 25 تموز/يوليو 2018

دعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، إلى مفاوضات في جنيف الشهر المقبل لإيجاد حل للحرب الأهلية في اليمن كما قالت متحدثة الجمعة.

وأعلنت اليسندرا فيلوتشي خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف "يمكنني أن اؤكد أن مكتب الموفد الخاص (للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث) بعث دعوات إلى كل من الحكومة اليمنية وأنصار الله".

وحركة أنصار الله هي الجناح السياسي للمتمردين الحوثيين الذين يحاربون في اليمن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها من المجتمع الدولي والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

أوقعت الحرب أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في آذار/مارس 2015 الذي تسبب ب"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.

مطلع آب/أغسطس أكد غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي أن "الحل السياسي ممكن" في اليمن وأن الأطراف المختلفة ستدعى لبدء محادثات سلام في جنيف في السادس من أيلول/سبتمبر.

وقالت فيلوتشي إن لا معلومات لديها عن دعوة محتملة في جنيف لممثلي إيران والسعودية ودولة الإمارات.

ولدى الحكومة اليمنية آمال ضئيلة بأن تفضي هذه المحادثات إلى حل وتتهم المتمردين بأنهم غير مستعدين لتقديم تنازلات.

في 2016 تعثرت مباحثات سياسية برعاية الأمم المتحدة حول عدة نقاط خصوصا انسحاب المتمردين الحوثيين من عدة مدن استراتيجية وتقاسم السلطة مع الحكومة.

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