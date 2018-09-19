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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 09:46 ص 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:46

نبهت الامم المتحدة الاربعاء من ان تجذر الريبة وانعدام الثقة يلقيان بظلالهما على اتفاق جديد لاعادة السلام في جنوب السودان، في حين اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير القوات الحكومية بارتكاب جرائم "بوحشية صادمة".

وقال رئيس مهمة الامم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر "هناك أمر اساسي غير متوفر حاليا هو الثقة"، في اشارة الى اتفاق السلام بتاريخ 12 ايلول/سبتمبر.

واضاف "من وقعوا الاتفاق كانوا أصدقاء وأعداء سابقين (..) ومن خلال مباحثاتي معهم تبين لي ان الريبة لازالت سائدة" بينهم.

ووقع الاتفاق الرئيس سالفا كير وزعيم التمرد ونائب الرئيس السابق رياك مشار.

واضاف المسؤول الاممي "نحتاج ايضا الى التأكد بوضوح من ان كافة الفصائل المتقاتلة لديها الارادة السياسية لوقف العنف".

وتابع "لم نر اي شيء ملموس حتى الان. ما يجب ان يتم اولا هو ان نرى فضا للاشتباك".

واشار الى اشتباكات وقعت مؤخرا في المنطقة الجنوبية من الوسط الاستوائي، وهي موضع تحقيق حاليا. واضاف ان القوات الحكومية اطلقت مؤخرا النار على عامل انساني نيبالي في مدينة ياي الجنوبية.

- سفك دماء -

اندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان نهاية 2013 بين كير وهو من قبيلة الدينكا ومشار وهو من قبيلة النوير. واتخذ النزاع طابعا قبليا واستهدف المعسكران المدنيين الذين ارتكبت بحقهم مجازر وعمليات اغتصاب واسعة النطاق.

وقتل عشرات آلاف الاشخاص ودفع ملايين آخرون للفرار من منازلهم والنزوح.

في الاثناء نشرت منظمة العفو الدولية الاربعاء تقريرا قالت فيه نقلا عن شهود ان جيش جنوب السودان وميليشيات حليفة له ارتكبت فظاعات جديدة "بوحشية صادمة" خلال حملة ضد مدنيين بين نيسان/ابريل وبداية تموز/يوليو في شمال هذا البلد.

وفي التقرير المعنون "قتل كل نفس: جرائم الحرب في لير وماينديت"، جمعت المنظمة شهادات نحو مئة ناجٍ أشاروا الى قتل مدنيين عشوائيا وشنقهم على أشجار و"دهسهم بعربات مدرعة" اضافة الى حالات اغتصاب وخطف ونهب.

بدأ القوات الهجوم على هذه المنطقة في ولاية الوحدة (شمال) التي يسيطر عليها المتمردون في نهاية نيسان/ابريل واستمرت حتى بداية تموز/يوليو، اي بعد اسبوع من سريان وقف اطلاق النار الذي سبق توقيع أخر اتفاق سلام في 12 ايلول/سبتمبر. وكانت الاتفاقات السابقة فشلت في وقف المعارك.

وشكل تكثيف العنف في منطقتي لير وميانديت، مثالا جديدا على الفظاعات ذات الطابع القبلي.

وذكر الشهود الذين اوردت منظمة العفو الدولية شهاداتهم خصوصا استخدام العربات البرمائية لملاحقة مدنيين فارين في الاهوار واطلاق نار عشوائي على شجيرات المستنقعات. وقال الشهود ايضا ان الجنود من قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها كير، كانوا يجمعون مدنيين في مساكن ثم يضرمون النار فيها.

وقال نياويكي (20 عاما) الذي شاهد عملية قتل والده، للمنظمة انه "كان هناك خمسة اطفال ضربوهم عبر طرقهم على شجرة وكانت اعمارهم لا تزيد عن عامين او ثلاثة اعوام. كانوا لا يريدون لهؤلاء الصبية ان يعيشوا لانهم يعرفون انهم سيكبرون ويصبحون جنودا".

وتحدث ناجون آخرون عن رضيع قتله جندي داسه بقدمه.

واضافت المنظمة ان "الكثير من النساء تم اغتصابهن" ونقلت عن شهود حالات اغتصاب جماعي لفتيات اعمارهن 8 و13 و15 عاما. واضافوا انه كان يتم احتجازهن لعدة اسابيع "ومن تحاول المقاومة يتم قتلها".

وقالت ناجية ان عناصر "من الدينكا كانوا يقفون في طابور انتظارا لدورهم في اغتصابنا".

- إفلات من العقاب -

كما نددت العفو الدولية بالحصانة التي يحظى بها مرتكبو الجرائم منذ بداية النزاع بين الرئيس كير ومنافسه رياك مشار، مشيرة الى ان الدعوات المتكررة للتحقيق في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، تم تجاهلها حتى الان.

واضافت المنظمة ان "الوسيلة الوحيدة لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف هي انهاء الافلات من العقاب الذي يستفيد منه المقاتلون الجنوب سودانيون من المعسكرين".

وفي حالة نادرة لإعمال العدالة، صدرت أحكام ثقيلة بالسجن في 6 ايلول/سبتمبر على عشرة جنود وذلك بعد ادانتهم بقتل صحافي جنوب سوداني واغتصاب خمس عاملات انسانيات اجنبيات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب