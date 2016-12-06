الامم المتحدة تدعم انشاء حرس رئاسي بشكل عاجل لحماية الهيئات الحكومية في ليبيا
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موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في جنيف في 27 ايلول/سبتمبر 2016(afp_tickers)
دعا موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الثلاثاء الى انشاء وحدة من "الحرس الرئاسي" بشكل عاجل لحماية الهيئات الحكومية الليبية منها حكومة الوفاق الوطني.
وقال امام مجلس الامن الدولي "ادعم كليا انشاء وحدة من الحرس الرئاسي لتأمين حماية مؤسسات الدولة والسفارات".
واضاف "يجب الا تؤمن ميليشيات مسلحة حماية المجلس الرئاسي ووحكومة الوفاق الوطني الليبية".
واوضح انه سيتم بحث هذه الخطوة خلال "اجتماع على مستوى رفيع" دعت اليه بعثة الامم المتحدة في ليبيا في 13 كانون الاول/ديسمبر.
ومتى يتم تشكيلها، يمكن لوحدة الحرس الرئاسي ان تطلب اعفاءات للحظر على الاسلحة المفروض على ليبيا، للتسلح.
والحظر الذي تطالب حكومة الوفاق بتخفيفه يجب ان يبقى بحسب كوبلر "الى ان يصبح لليبيا اجهزة امن متماسكة يمكن الوثوق بها".
وبين التدابير الاخرى التي اوصى بها كوبلر لعام 2017 في ليبيا العودة التدريجية لبعثة الامم المتحدة الى طرابلس وتحسين الوضع الاقتصادي.
واعتبر انه بعد استعادة سرت من قبل قوات حكومة الوفاق يجب ان يصبح النهوض الاقتصادي في سرت وبنغازي "اولوية".
وحذر من ان تنظيم الدولة الاسلامية الذي طرد من سرت "لا يزال يطرح تهديدا".
وقال ان "مكافحة الارهاب اتت بنتائج لكن هذا التقدم ليس مضمونا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب