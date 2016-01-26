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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2016 07:05 ص 26 يناير 2016 - آخر تحديث - 07:05

فلسطيني يرعى اغنامه قرب مستوطنة معاليه ادوميم (afp_tickers)