الامم المتحدة تدين الاستيطان الاسرائيلي
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فلسطيني يرعى اغنامه قرب مستوطنة معاليه ادوميم(afp_tickers)
ندد الامين العام للامم المتحدة بشدة الثلاثاء باستمرار الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة داعيا الى تجميد البناء في المستوطنات.
واعرب بان كي مون لدى مخاطبته مجلس الامن الدولى اثناء نقاش حول الشرق الاوسط عن "قلقه العميق" ازاء مشاريع اسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة ووصف ذلك بانه "مبادرات استفزازية".
وقال "ان هذه المبادرات الاستفزازية ليس من شانها سوى تصعيد التوتر اكثر والتاثير سلبا على افق تسوية سياسية".
واكد انه "لاحراز تقدم باتجاه السلام يجب تجميد عملية الاستيطان" معتبرا ان مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية "استخفاف بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي (...) ويثير اسئلة اساسية بشان التزام اسرائيل بحل الدولتين".
وراى ان "على الاطراف التحرك فورا لتفادي ان يتلاشى حل الدولتين الى الابد".
من جهة اخرى، حض الامين العام الفلسطينيين على المصالحة والدول المانحة على مزيد من السخاء في اعادة اعمار غزة التي اعتبر ان الوضع الانساني فيها يشكل "خطرا" على الامن الاقليمي.
كما ندد بهجمات فلسطينيين على اسرائيليين واطلاق قذائف من غزة على اسرائيل.
يذكر ان وزارة الدفاع الاسرائيلية وافقت على خطط لبناء 153 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وفق ما افادت حركة "السلام الان" الاسرائيلية.
وهي المرة الاولى منذ نحو عام ونصف التي توافق فيها الحكومة على خطط كبيرة لبناء وحدات استيطانية في الضفة، بحسب الامم المتحدة.
كما ان سلطات اسرائيل بصدد ضم 150 هكتارا من الاراضي الزراعية في نهر الاردن بالضفة الغربية المحتلة.
وتحتل اسرائيل منذ 1967 الضفة الغربية التي يعيش فيها 2,5 مليون فلسطيني و400 الف مستوطن اسرائيلي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب