الامم المتحدة تصادق بغالبية كبيرة على ميثاق الهجرة

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 04:44 م

مجموعة من المهاجرين من أميركا الوسطى يقفون بجانب سياج على الحدود المكسيكية الاميركية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً الأربعاء بغالبية كبيرة على "الميثاق العالمي للهجرة" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة ومنظمة ونظامية" بعدما أقرته 165 دولة في المغرب مطلع كانون الاول/ديسمبر.

وخلال التصويت اليوم، أيد 152 بلدا الميثاق، وامتنعت 12 دولة عن التصويت في حين عارضته خمسة بلدان، هي الولايات المتحدة والمجر وجمهورية تشيكيا، وبولندا واسرائيل.

وتعتبر هذه أول وثيقة دولية لإدارة الهجرة، وتحدد 23 هدفا لفتح الهجرة القانونية ومنع عبور الحدود في شكل غير قانوني، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتنقلون عالمياً إلى أكثر من 250 مليون شخص.

واندلعت خلافات حول هذا الميثاق في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي في بلجيكا ودفع وزير خارجية سلوفاكيا إلى تقديم استقالته.

ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا وما وراءها، اتخذ القادة الشعبيون اليمينيون اجراءات متشددة جدا لمنع دخول المهاجرين إلى بلدانهم في السنوات الأخيرة.

وبحسب دبلوماسيين فقد سعت الولايات المتحدة حتى اللحظات الأخيرة إلى اقناع دول أخرى بعدم تأييد الميثاق.

وقالت المانيا "انه نجاح مؤكد للتعددية. والمجتمع الدولي عازم فعلا على ضمان ظروف انسانية للمهاجرين".

وعلق الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "آمل بان تفهم البلدان التي اختارت ان تنأى بنفسها (...) الفائدة من الميثاق وتنضم اليه".

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