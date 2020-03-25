هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 02:18 م

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 24 اذار/مارس 2020

اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاربعاء ان وباء كوفيد-19 "يهدد البشرية جمعاء"، وذلك خلال اطلاقه "خطة استجابة انسانية عالمية" تستمر حتى كانون الاول/ديسمبر مع دعوة الى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو إن "تمويل هذه الخطة بالقدر الكافي سيُسهم في إنقاذ العديد من الأرواح وفي تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية".

واوضح ان الخطة "تتضمن أيضا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التي تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين".

واضاف غوتيريش "يشكل دعم خطة الاستجابة الإنسانية هذه ضرورة للأمن الصحي العالمي. كما أنها ضرورة أخلاقية تصبّ في مصلحة الجميع. وهي شرط حاسم للفوز في هذه المعركة. وإنني أناشد الحكومات أن تقدم دعمها الكامل لهذه الخطة".

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