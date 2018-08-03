هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 10:44 ص 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:44

مارة أمام سيارات متضررة بعد غارة على الحديدة في اليمن في الثاني من آب/اغسطس 2018

اعتبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن الجمعة ان الهجمات التي شهدتها مدينة الحديدة اليمنية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى "تثير الصدمة" ولا يمكن تبريرها.

وقتل عشرون شخصا على الاقل وأصيب 60 بجروح الخميس في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في غارة جوية أمام مستشفى رئيسي وفي قصف استهدف سوق السمك، وفق أطباء وشهود عيان.

لكن المتمردين تحدثوا عن غارتين جويتين على المستشفى وسوق السمك، وقالوا عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم انهما أديتا الى مقتل 55 شخصا واصابة 124 بجروح، متهمين التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذهما.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف على هذه الاتهامات، كما لم يجب المتحدث باسمه على أسئلة وكالة فرانس برس.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا غراندي في بيان ان أعمال العنف هذه "تثير الصدمة"، مشددة على ان "المستشفيات محمية بموجب القانون الانساني الدولي ولا شيء يمكن أن يبرر خسارة الحياة فيها".

وأضافت ان مستشفى الثورة الذي تعرض للغارة "هو الأكبر في اليمن وأحد المنشآت الصحية القليلة التي لا تزال تعمل في المنطقة. كما أنه يضم أحد أفضل مراكز علاج الكوليرا في المدينة".

وتضم مدينة الحديدة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان. لكن التحالف العسكري يعتبر الميناء ممرا لتهريب الأسلحة ولمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وكان التحالف بدأ في 13 حزيران/يونيو هجوما على المدينة الساحلية على البحر الاحمر، بقيادة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف، وبمشاركة قوات موالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس أنّ الأمم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتحاربين في اليمن إلى جنيف في 6 أيلول/سبتمبر، للبحث في إطار عمل لمفاوضات سلام.

ونادرا ما تشن طائرات التحالف ضربات جوية ضد مواقع داخل مدينة الحديدة.

وبعيد هجمات الخميس، كتبت الممثلة المقيمة لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" ميريتشل ريلانيو في حسابها بتويتر "دمر قصفٌ آخر في الحديدة العائلات والأحلام والآمال بمستقبل أفضل."

وتقدّمت من جهتها منظمة الصحة العالمية "بالتعازي لأهالي الضحايا" بعد الهجوم على مستشفى الثورة الذي قالت انه "أحد أكبر المستشفيات التي نقدم لها الدعم قي اليمن".

وأوقعت الحرب في اليمن قرابة عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف العسكري في 2015 في النزاع بين المتمردين الشيعة والقوات الموالية للحكومة المستمر منذ 2014. ويسيطر المتمردون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وتسببت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تهدد المجاعة الملايين من سكان هذا البلد الفقير.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب