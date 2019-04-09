هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 02:46 م

قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني منخرطة في المعارك ضد قوات المشير خليفة حفتر، في المطار الواقع في طرابلس في 8 نيسان/ابريل 2019.

قررت الامم المتحدة مساء الثلاثاء إرجاء "الملتقى الوطني" بين الاطراف الليبيين الذي كان مرتقبا في منتصف نيسان/ابريل إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك جنوب طرابلس، في حين يعقد مجلس الامن اجتماعا الاربعاء حول هذا البلد.

وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إرجاء "الملتقى الوطني" الذي كان سيعقد من 14 الى 16 نيسان/أبريل في غدامس.

وقال سلامة "لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تضرب والغارات تُشَنّ"، مؤكدا تصميمه على عقد الملتقى "بأسرع وقت ممكن".

وكان من المقرر أن يبحث المؤتمر وضع "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الاربعاء حول الأزمة في ليبيا، تقرر أن تكون مغلقة.

الى ذلك، من المقرر أن يعاد مساء الثلاثاء فتح مطار طرابلس أمام الرحلات الليلية فقط بعد أن كان تعرض لغارة جوية أغلقته.

وكان مطار معيتيقة أغلق الإثنين على أثر غارة جوية للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة إن سلطة الطيران المدني قررت "استئناف الرحلات الليلية فقط حتى إشعار آخر".

وتابع قنيوة إن الرحلات الأولى ستعيد المسافرين العالقين في الخارج بسبب تعليق حركة النقل الجوي الإثنين.

-غارات جوية جديدة -

في غضون ذلك، قال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إن وادي الربيع كانت تحت سيطرتها الثلاثاء.

وأضاف أن "العدو"، في إشارة الى القوات الموالية لحفتر، تم دفعه إلى منطقتي سوق الخميس والعزيزية جنوبا.

وأكد قنونو أن قوات حكومة الوفاق الوطني شنت غارات جوية على مواقع "الجيش الوطني الليبي" جنوب طرابلس، وعلى خطوط الإمداد التابعة له في وسط البلاد.

وتُواصل قوّات حفتر هجومها باتجاه طرابلس وسط معارك عنيفة مع خصومها الموالين لحكومة الوفاق الوطني، ما أدّى إلى سقوط 35 قتيلا ونزوح أكثر من 3400 شخص حتى الآن.

ومعيتيقة مطار عسكري سابق يستخدم للطيران المدني بدلا من مطار طرابلس الدولي الذي ألحقت به معارك أضرارا جسيمة في 2014.

وكانت المعارك استؤنفت صباح الثلاثاء جنوب العاصمة، في جسر بن غشير ووادي الربيع (حوالي 30 كم)، بحسب مصدر أمني في طرابلس.

ويعلن الجانبان يوميا عن تحقيق "تقدم"، لكن لا يبدو حتى الآن أن أيا منهما تمكن من ترجيح الكفة لصالحه في هذه المعارك.

وقد أبلغ أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الصحافيين في وقت لاحق أن الغارة استهدفت طائرة عسكرية من طراز ميغ 23 ومروحية.

-"القانون الدولي"-

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة "تصاعد" العنف حول طرابلس ودعا إلى "وقف فوري" للمعارك.

كما دعا "جميع الأطراف إلى الدخول فوراً في حوار لإيجاد حل سياسي".

من جهتها، أعادت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه في بيان تذكير "جميع الأطراف" ب "التزاماتها بموجب القانون الدولي في ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لتأكيد "رفضه التام" لهجوم المشير حفتر، وفق بيان صادر عن المكتب الصحافي للسراج.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في وقت لاحق أن ماكرون اتصل هاتفياً في اليومين الأخيرين بسراج، وكذلك بالمشير حفتر وغوتيريش.

وأوضحت ان ماكرون أكد خلال هذه المحادثات "حتمية التحرك فوراً لإنهاء القتال"، بحسب الإليزيه.

وأشار بيان آخر لحكومة الوفاق الوطني إلى اتصال أجراه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي بالسراج لإبلاغه "رفض"روما "المطلق" لهجوم المشير حفتر.

-"بركان الغضب"-

ويتلقى حفتر دعما سياسيا من سلطة مقرها في شرق البلاد. وفي الآونة الأخيرة، بسطت قواته سيطرتها على جنوب ليبيا، وتستهدف حاليا الغرب حيث تقع طرابلس.

لكن قواته اصبحت تواجه حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي وتدعمها ميليشيات قوية في غرب ليبيا.

وتوعدت الحكومة الأحد بشن هجوم مضاد تحت مسمى "بركان الغضب" من أجل "تطهير جميع المدن الليبية من المعتدين"، في إشارة إلى جماعة حفتر.

ورغم العنف الذي يطرق أبواب العاصمة، يواصل سكان طرابلس حياتهم بشكل اعتيادي مع تواصل العمل في الدوائر الحكومية والمدارس والشركات.

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