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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2015 05:31 ص 15 أغسطس 2015 - آخر تحديث - 05:31

يشق طريقه بواسطة قارب في منطقة غمرتها مياه الفيضانات في نيامي في 5 ايلول/سبتمبر 2013

اعلنت الامم المتحدة مساء الجمعة ان اربعة اشخاص على الاقل قتلوا واكثر من عشرين الفا تضرروا في فيضانات نجمت عن امطار غزيرة منذ عدة اسابيع.

وافادت معلومات نشرها مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في نيامي واطلعت عليها وكالة فرانس برس ان الاحوال الجوية السيئة دمرت 2170 منزلا و454 هكتارا من المواقع الزراعية ومخزونات كبيرة من المواد الغذائية.

وتم ايواء حوالى 3100 من المنكوبين في مدارس او لدى عائلات، كما ذكر المكتب نقلا عن جهاز الدفاع المدني في النيجر.

ويشهد هذا البلد الفقير في منطقة الساحل موسم الامطار. وتتحدث وسائل الاعلام منذ نهاية تموز/يوليو فيضانات في عدة بلدات وخصوصا في وسط البلاد وجنوبها. وتعاني النيجر في اغلب الاحيان من ازمات غذائية ناجمة عن الجفاف او عن فيضانات.

وفي العاصمة نيامي طلبت السلطات من المقيمين على ضفاف نهر النيجر مغادرة مساكنهم بسبب خطر فيضانه. وقالت سلطة حوض نهر النيجر المتمركزة في نيامي ان منسوب المياه في النهر تجاوز 580 سنتمترا اي اعلى من "عتبة الانذار" المحددة ب530 سنتم.

ومن مناطق النيجر الثماني، وحدها ديفا (شرق) التي تضم اكثر من مئة الف لاجىء فروا من العنف في نيجيريا المجاورة لم تتضرر بهذه الاحوال الجوية السيئة.

وكان عشرات الاشخاص قتلوا في فيضانات في 2014 سببت اضرارا لمئة الف شخص ايضا. ونهر النيجر هو ثالث انهار افريقيا وتبلغ مساحة حوضه اكثر من مليوني كيلومتر مربع يعيش فيها اكثر من مئة مليون شخص من غينيا الى نيجيريا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب