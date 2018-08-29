هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 04:44 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:44

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في جنيف في 24 أيار/مايو 2018

حذر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء من "الخطر المتنامي ل (تسجيل) كارثة انسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب في سوريا".

وشدد غوتيريش في بيان على أن "أي استخدام لأسلحة كيميائية مرفوض تماما".

ويأتي هذا الموقف بعد تحذير مماثل وجهته واشنطن ولندن وباريس في 21 آب/اغسطس.

واضاف البيان ان "الامين العام يدعو الحكومة السورية وجميع الاطراف بالحاح الى ضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين".

ودعا غوتيريش الدول الضامنة لاتفاق آستانا وهي روسيا وتركيا وايران، الى "تكثيف جهودها بهدف ايجاد حل سلمي للوضع في ادلب"، وجدد دعوته جميع الاطراف الى "اتخاذ كل التدابير الضرورية لانقاذ ارواح المدنيين والسماح بحرية التحرك وحماية البنى التحتية المدنية وبينها المنشآت الطبية والمدرسية".

وتقول الدول الغربية ان نحو ثلاثة ملايين شخص مهددون في محافظة ادلب المحاذية لتركيا والتي تشكل آخر معقل للفصائل السورية المعارضة.

وخلال اجتماع مغلق الثلاثاء طلبت روسيا انعقاده حول ادلب، كررت موسكو ولكن من دون تقديم ادلة، ان عناصر من "الخوذ البيضاء" وهي الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة السورية، يعدون لهجوم كيميائي على ادلب وفق دبلوماسيين اعتبروا ان هذه المعلومات "غريبة جدا".

ويرى الغربيون ان هذه المزاعم تهدف الى تحويل الانظار عن الهجوم العسكري السوري الذي لا يزال قيد الاعداد. ونقل الدبلوماسيون المذكورون ان الغربيين سلموا مجلس الامن اسماء القادة السوريين والكتائب التابعة لهم ممن يشاركون في التحضيرات للهجوم على ادلب. ويمكن ان يحمل هؤلاء المسؤولية في حال شن هجمات على المدنيين.

وخلال اجتماع علني حول سوريا الثلاثاء، نفت موسكو احتمال ان تشن الحكومة السورية هجوما كيميائيا على ادلب وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا ان "القوات المسلحة السورية لا تملك اسلحة كيميائية".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب