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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 11:06 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:06

اعتبر المفوض الاوروبي بيار موسكوفيتشي الخميس ان الانتخابات الاوروبية المقبلة التي ستجرى في ايار/مايو هي "الأهم على الأرجح" منذ بدء تنظيم هذا الاقتراع في 1979.

وأضاف المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية متحدثا لإذاعة "فرانس إنفو" أن "هذه الانتخابات هي الأهم على الارجح منذ انتخاب البرلمان الاوروبي بالاقتراع العام، اي منذ 79".

واكد الوزير الاشتراكي الفرنسي السابق ان الانتخاب سيكون مواجهة مباشرة بين المؤيدين لأوروبا والشعبويين.

وقال موسكوفيسي ان هذه الانتخابات تنطوي "أولا على رهان وجودي هو في جوهره +نتوقف أو نستمر+، أي هل ما زلنا أوروبيين، هل نحن قادرون، في عالم فيه بوتين وترامب وشي جيبينغ، على القول إن لدينا نموذجا خاصا من الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، يحاربه من الداخل الشعبويون، الذين هم أساسا مسؤولون من اليمين المتطرف معادون للديمقراطية، أو مؤيدون لديمقراطيات غير ليبرالية، أي حيث تصبح دولة القانون في المرتبة الثانية".

واضاف "سيكون السؤال: هل نواصل هذه المغامرة الاوروبية من خلال مهاجمة النزعة القومية أو هل نستسلم للقومية؟".

ومرة جديدة، رفض وزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، اقتراح قسم من اعضاء الحزب الاشتراكي بأن يترأس لائحة الحزب الى الانتخابات الاوروبية.

وردا على سؤال عن احتمال ترشحه الى هذا المنصب، اكتفى بالقول "انا مرشح لطرح فكرة معينة عن اليسار وأوروبا خلال هذه الحملة".

ودعا موسكوفيسي من جهة أخرى فرنسا الى مواصلة جهودها من أجل خفض ديونها، على رغم نمو اضعف من التوقعات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب