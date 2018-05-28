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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 10:29 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:29

رئيس الوزراء الايطالي المكلف كارلو كوتاريلي في القصر الرئاسي في 28 ايار/مايو 2018 في روما

اعلن كارلو كوتاريلي الذي كلفه الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الاثنين رسميا تشكيل حكومة انتقالية، ان انتخابات مبكرة ستجرى في ايطاليا في "مطلع 2019" على ابعد حد ولكنها ستنظم في الخريف على الارجح.

وقال كوتاريلي "سأتقدم الى البرلمان ببرنامج اذا حصلت على الثقة، سيشمل التصويت على ميزانية 2019". واضاف "بعد ذلك سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات مطلع 2019".

وتابع كوتاريلي الذي كان يتحدث بعد لقاء مع الرئيس ماتاريلا لكن بدون الثقة، ستجري الانتخابات "بعد آب/اغسطس".

في الوضع الحالي من الصعب جدا ان يحصل كوتاريلي على ثقة البرلمان حيث لم يعلن سوى الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) تأييده له.

وقال رئيس الوزراء المكلف "اذا لم احصل على الثقة، ستستقيل الحكومة فورا وستكون مهمتها تصريف الاعمال الجارية وقيادة البلاد الى الانتخابات بعد آب/اغسطس".

واضاف "اريد ان اشير الى ان الحكومة ستبقى محايدة (...) واتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة واطلب وعدا مماثلا من كل اعضاء الحكومة".

واكد كوتاريلي انه سيقدم فريقه الحكومي "بسرعة".

وقال كارلو كوتاريلي المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي ان وضع المالية العامة "مضبوط" ووعد "بادارة صارمة" في هذا المجال.

واوضح ان مقاربة حكومته ستكون اوروبية.

وقال ان "حوارا مع اوروبا للدفاع عن مصالحنا اساسي. يمكن ان يكون اداؤنا افضل مما كان. يجب ان يكون الحوار بناء وبالاعتراف الكامل بان دورنا في الاتحاد الاوروبي كبلد مؤسس له، يبقى اساسيا وكذلك استمرار مشاركتنا في منطقة اليورو".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب