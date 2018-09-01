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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 10:21 ص 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:21

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدى وصوله الى قمة للاتحاد الافريقي في نواكشوط في 2 تموز/يوليو 2018

أدلى الناخبون في موريتانيا السبت بأصواتهم في انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية اتسمت بمشاكل تنظيمية لكنها تشكل اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.

وفتحت مراكز التصويت ابوابها كما هو مقرر في الساعة 7،00 (بالتوقيتين العالمي والمحلي)، لكن بعض الناخبين أخطأ جراء تغيير في اللحظة الاخيرة لمراكز اقتراعهم، كما لاحظ مراسل وكالة فرانس برس في وسط العاصمة.

وبعدما أدلى بصوته في مكتبه بنواكشوط، اعرب الرئيس عبد العزيز عن ارتياحه "للطابع الهادئ والديموقراطي بكل ما للكلمة من معنى" للحملة التي اتسمت مع ذلك بمناكفات بين الاكثرية والمعارضة.

واعرب زعيم المعارضة محمد ولد مولود عن اسفه بالقول "ثمة ناخبون تائهون لا يعرفون اين يصوتون"، مشيرا الى "صعوبات تنظيمية مهمة تعقد التصويت" والى "مؤشرات جدية عن امكانيات حصول تزوير".

وستغلق المكاتب الساعة 19،00 في كل أنحاء هذا البلد المترامي القاحل في غرب إفريقيا، والمشارك الى جانب حلفائه الإقليميين والمجموعة الدولية في التصدي للحركة الجهادية في منطقة الساحل.

وستعرف النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.

وخلافا للإنتخابات التشريعية السابقة في 2013، قررت المعارضة هذه المرة المشاركة، بما في ذلك عبر مكوناتها "المتطرفة"، ما يرفع الى 98 عدد الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الدورة الاولى. وإذا أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 أيلول/سبتمبر.

-سيناتور متمرد-

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن اوائل الناخبين كانوا قلة في حي "تفرغ زينة" السكني في العاصمة نواكشوط.

وقالت فاطيماتو، الناخبة الشابة بعدما أودعت بطاقاتها في خمسة صناديق مخصصة لمختلف مستويات السلطة، "صوت لأشخاص أدعمهم من مختلف الأحزاب، وينتمي البعض منهم الى الاكثرية وآخرون الى المعارضة".

وفيما يدأب المعارضون والمنظمات غير الحكومية على التنديد بالتعرض لحقوق الانسان، أفرج الجمعة عن المعارض محمد ولد غده المتهم ب "الفساد" بعد اكثر من سنة في السجن الاحتياطي.

لكن عضو مجلس الشيوخ السابق الذي تزعم في 2017 عصيانا ضد الغاء مجلس الشيوخ اراده عبد العزيز، بقي "في ايدي الشرطة" لانه يرفض التوقيع على وضعه تحت رقابة قضائية، كما قال محاميه السبت.

وفي نهاية الحملة الخميس، اكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ان البلاد "في خطر" بسبب معارضة مقسومة كما قال بين "إسلاميين خطرين ومتطرفين عنصريين ورواسب الانظمة القديمة الذين دفعوا البلاد الى الركوع".

وقال لأنصاره "يتعين علينا إبقاءهم بعيدين عن شؤون البلد من خلال التصويت بكثافة" للحزب الرئاسي، موضحا ان الاسلاميين "لا ينتظرون سوى فشلهم السياسي لحمل السلاح"، كما صرح الاربعاء.

ورد المسؤول في حزب "تواصل" الاسلامي جميل ولد منصور، ان "عزيز هو الذي حمل السلاح ضد نظام منتخب واغتال الديموقراطية".

وقد وصل عزيز، الجنرال السابق الى الحكم، عبر انقلاب في 2008 قبل ان ينتخب في 2009 ويعاد انتخابه في 2014.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019. ورغم تعهده مرارا بألا يحاول تعديل تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، لم ينجح رئيس الدولة في تبديد شكوك المعارضة التي غذتها التصريحات العامة لوزرائه وانصاره.

ودعا الاتحاد من اجل الجمهورية، الفائز الكبير في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في 2013 التي قاطعتها المعارضة المتطرفة بأكملها تقريبا، إلى إعادة النظر في دستور 2017 الذي ألغى مجلس الشيوخ وأعطى البلاد نشيدا جديدا وعلما جديدا يذكر بـ"تضحية شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى عام 1960.

وعلى الصعيد الإقتصادي، يشدد النظام على استعادة نمو وعلى "مؤشر فقر بنسبة 31% في مقابل اكثر من 40% في 2008"، في بلد عدد سكانه أقل من اربعة ملايين نسمة ونسبة محو الأمية فيه ما تزال متدنية.

وانتقدت المعارضة من جهتها تراجعا كبيرا للقدرة الشرائية ومؤشرات تنموية تضع موريتانيا "في اسفل السلم على كل المستويات".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب