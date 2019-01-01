تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

الانسحاب من سوريا لن يغير شيئا في الدعم الاميركي لاسرائيل (بومبيو)

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

(afp_tickers)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا "لن يغير شيئا" بالنسبة للدعم والحماية الأميركيين لإسرائيل.

وجاء تصريح بومبيو أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في برازيليا على هامش تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد حاير بولسونارو.

وقال بومبيو إن "قرار الرئيس بشأن سوريا لا يغير شيئا تعمل عليه هذه الإدارة مع إسرائيل".

وأضاف أن "الحملة ضد داعش مستمرة، وجهودنا لمواجهة العدوان الإيراني مستمرة، والتزامنا باستقرار الشرق الأوسط وحماية إسرائيل مستمر بنفس الطريقة التي كان عليها قبل القرار".

وتشير حقيقة أن هذه هي المسألة الرئيسية في المحادثات بين بومبيو ونتانياهو

من ناحيته قال نتانياهو "هناك الكثير من القضايا التي علينا مناقشتها. سنناقش التعاون المكثف بين إسرائيل والولايات المتحدة، والاسئلة التي ترتبت على القرار الأميركي بشأن سوريا".

وأضاف أن المحادثات ستبحث "كيفية تكثيف تعاوننا الاستخباراتي والعملياتي بشكل أكبر في سوريا وغيرها من المناطق لوقف العدوان الإيراني في الشرق الأوسط".

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك