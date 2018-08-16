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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 10:00 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:00

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بيير كرينبول من عمان الخميس بدء العام الدراسي الجديد لاكثر من نصف مليون طالب في مدارس المفوضية في موعدها المحدد، رغم ألازمة المالية الخطيرة التي تمر بها الوكالة.

ونقل بيان عن كرينبول قوله بعد جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للاونروا إن "العام الدراسي لطلاب وطالبات الأونروا ال526 الفا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا سيكون في موعده (...) وإن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة، والمدارس ستفتح في وقتها المحدد".

واوضح أن "هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات".

وأضاف كرينبول "مع إعلاني اليوم عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي أود أن أكون واضحا بأن الأونروا ومهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر".

واشار الى أنه "منذ كانون الثاني/يناير 2018 تمكنت الأونروا من تحصيل 238 مليون دولار أميركي كتمويل إضافي وهذا مشجع جدا".

وتابع "لكن نحن لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر ونحن بحاجة إلى 217 مليونا إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام".

واكد أن "هذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم والتي تواصلت منذ كانون الثاني/يناير".

واشاد كرينبول ب"جميع شركائنا، الدول المضيفة والجهات المانحة، والذين ساندونا في هذه الأوقات العصيبة سواء من خلال تقديم مواعيد تحويل التبرعات المتوقعة أو من خلال تقديم تعهدات وتبرعات جديدة".

ويعتمد تمويل الاونروا بالكامل تقريبا على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل اشهر تقليص مساهمتها في ميزانية الاونروا من 360 مليون دولار الى ستين مليون دولار فقط.

وتطالب الولايات المتحدة التي تواصل انتقاد الامم المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم قبل عام ب"مراجعة في العمق لطريقة عمل الاونروا وتمويلها".

كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الاخرى. وتأسست الاونروا في 1949، وهي تقدم مساعدات لاكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والاردن ولبنان وسوريا.

ويقول الفلسطينيون إن الاونروا تقدم خدمات أساسية للفقراء واستمرارها أساسي لحين التوصل الى حل نهائي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب