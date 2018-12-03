البابا فرنسيس التقى الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان
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البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2018(afp_tickers)
استقبل البابا فرنسيس الإثنين في الفاتيكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه "ضرورة العمل على تسهيل مسيرة السلام والحوار لمحاربة أي شكل من أشكال التطرف والأصولية".
واكد بيان صادر عن الفاتيكان أن الرجلين تباحثا في "النزاعات التي تضرب الشرق الأوسط وضرورة العمل على تسهيل مسيرة السلام والحوار، بمشاركة المجموعات الدينية، لمحاربة أي شكل من أشكال التطرف والأصولية".
وأضاف أن البابا والزعيم الفلسطيني تطرقا أيضا الى "المصالحة بين الفلسطينيين، والجهود الآيلة إلى إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى حل يقوم على دولتين".
وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سنوات، وبعد قرار الرئيس الأميركي بنقل مقر السفارة الإسرائيلية في إسرائيل الى القدس انقطع الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.
كما يعاني الفلسطينيون من إنقسام داخلي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، وفشلت كل جهود المصالحة حتى الآن بين الطرفين.
وجاء في البيان أيضا أن البابا وعباس أعربا عن الأمل ب"أن يجدد المجتمع الدولي إلتزامه باحترام التطلعات المشروعة للشعبين" وشددا على "أهمية الإعتراف والحفاظ على هوية القدس وقيمتها العالمية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب