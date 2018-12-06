البابا فرنسيس سيزور الإمارات في شباط/فبراير

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 11:07 ص

البابا فرنسيس يصل لعقد اللقاء الاسبوعي مع المصلين في الفاتيكان في 5 كانون الاول/ديسمبر.

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان الخميس أن البابا فرنسيس سيزور أبوظبي من 3 الى 5 شباط/فبراير للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال في بيان إنه بدعوة من ولي عهد أبوظبي "سيقوم قداسة البابا فرنسيس بزيارة أبو ظبي من 3 الى 5 شباط/فبراير 2019 للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول الأخوّة الإنسانية". وأضاف "تأتي الزيارة أيضا تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية بالإمارات العربية المتحدة".

ورحبت الإمارات بإعلان الفاتيكان عن الزيارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "نرحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الإمارات في شباط/فبراير القادم . زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل وترسيخ الحوار بين الأديان والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والاخوة بين جميع البشر".

ومن جانبه، كتب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه على تويتر "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية".

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة البابا الى بنما حيث يشارك في الايام العالمية للشبيبة من 22 الى 28 كانون الثاني/يناير وقبيل زيارته الى المغرب المرتقبة في 30 و 31 آذار/مارس.

والبابا فرنسيس المؤيد بشدة للحوار مع الطوائف المسيحية الأخرى والأديان الأخرى سبق ان زار عدة مرات دولا مسلمة، في الشرق الاوسط وتركيا في 2014 واذربيجان في 2016 و مصر في 2017.

وأوضح الفاتيكان أن الزيارة الى أبوظبي ستحمل عنوان "اجعلني أداة لسلامك" وهي العبارة الاولى في صلاة القديس فرنسيس الأسّيزي الذي اختار خورخي بيرغوليو اسمه حين انتخب على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف الكرسي الرسولي أن هذه العبارة "تعبر عن صلاتنا بأن تتمكن زيارة البابا فرنسيس الى الإمارات من أن تنشر بطريقة خاصة سلام الرب في قلوب كل ذوي النية الحسنة".

وشعار الرحلة الذي يمثل حمامة بألوان علمي الامارات والفاتيكان تحمل غصن زيتون "ترمز الى زيارة البابا للبلاد كرسول سلام".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك