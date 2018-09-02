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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 01:18 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:18

البابا فرنسيس يبارك المؤمين خلال صلاة البشارة الأحد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. (afp_tickers)