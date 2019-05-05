هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 11:11 ص

البابا فرنسيس أمام أيقونة لمريم العذارء أثناء صلاة في ساحة القديس ألكسندر نيفسكي في صوفيا في بلغاريا في 5 أيار/مايو 2019

أعرب البابا فرنسيس عن قلقه الأحد إزاء تناقص سكان بلغاريا الدولة الأكثر تضرراً في العالم جراء هذه الظاهرة، داعياً إلى التحرّك لوقف هجرة الشباب الجماعية والتصدي لتدني معدّل الولادات.

وخلال زيارته لهذا البلد وهو إحدى بوابات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى المهاجرين، حضّ البابا فرنسيس أيضاَ البلغاريين على تجاهل "من يطرق أبوابهم"، وذهب إلى حدّ القول إن التنمية الاقتصادية والمدنية للبلاد تمرّ عبر "لقاء" بين الثقافات والديانات المختلفة.

وصل الحبر الأعظم صباحاً إلى صوفيا في رحلة تستمرّ ثلاثة أيام يزور خلالها بلغاريا ومقدونيا الشمالية، وهما دولتان ذات غالبية أرثوذكسية على أطراف أوروبا تعدّان أقل من 1 في المئة من الكاثوليك.

وأكد البابا في خطاب أمام السلطتين السياسية والمدنية في البلاد، أن بلغاريا خسرت "أكثر من مليونين من مواطنيها" خلال العقود الأخيرة، متحدثاً عن "تناقص السكان والتخلي عن الكثير من البلدات والمدن".

وفق الأمم المتحدة، بلغاريا هي الدولة الأسرع في العالم من حيث تناقص عدد السكان بسبب الهجرة ومعدل ولادات متدنٍ ومعدّل وفيات أكبر من المعدّل الأوروبي. وتطاول هذه الظاهرة العديد من دول البلقان وأوروبا الوسطى.

وبات عدد السكان في بلغاريا حالياً سبعة ملايين مقابل تسعة ملايين عند انهيار الشيوعية وقد يتراجع إلى 5,4 ملايين عام 2050.

ومن أجل التصدي لتدني معدّل الولادات، دعا البابا فرنسيس السلطة إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الشباب في بناء مستقبلهم.

- تحفظ الكنيسة البلغارية -

ويتضمن برنامج البابا المدافع باستمرار عن قضية اللاجئين، زيارة صباح الاثنين لمركز استقبال لاجئين في صوفيا.

وشهدت بلغاريا التي تقع على الحدود مع تركيا، وهي الدولة الأفقر في الاتحاد الأوروبي، عبور عدد كبير من المهاجرين أثناء أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016.

ويحكم الحزب المحافظ بزعامة بويكو بوريسوف منذ العام 2017 مع أحزاب قومية، يلجأ ممثلوها إلى "خطاب الكراهية (...) لاستغلال مخاوف السكان"، وفق ما جاء في التقرير الأخير للفرع البلغاري في منظمة لجنة هلسنكي الحقوقية غير الحكومية.

واعترف الرئيس البلغاري رومين راديف القريب من الاشتراكيين بأنه "من السهل بناء جدران لكنه من الصعب بناء جسور" مؤكداً للبابا فرنسيس أن "المجتمع البلغاري لا يسمح بالعنصرية".

وكانت اللحظة الأكثر حساسية في هذا اليوم بالنسبة إلى البابا، أثناء اجتماع مغلق في مقرّ الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية مع بطريركها نيوفيتوس وأعضاء المجمع المقدس. وتبادل البابا والبطريرك القبل في أجواء مريحة، بحسب ما أفاد صحافي في المكان.

لكن قبل شهر، رفض أعضاء المجمع بالاجماع أي شكل من أشكال الخدمة الدينية أو الصلاة إلى جانب البابا الذي لا يعترفون بسلطته. والاثنين، لن يحضروا اجتماعاً بين الأديان "من أجل السلام".

ودعا البابا فرنسيس الأحد أمامهم إلى وحدة المسيحيين متحدثاً عن "مسكونية الدم"، في إشارة إلى اضطهاد جميع المسيحيين، من دون تمييز عقيدتهم.

- قداس في الهواء الطلق -

وذكّر البابا بأن "مسيحيين كثرا عانوا في هذا البلد من أجل اسم المسيح وخصوصاً خلال اضطهادات القرن المنصرم"، في إشارة إلى فترة الشيوعية الإلحادية التي دامت 45 عاماً.

وقال البابا إن المسيحيين المضطهدين في العالم "يطلبون منا ألا نبقى منغلقين".

ولاحظ البطريرك نيوفيتوس أنه في ما يخصّ هذه النقطة فان "الآراء تتطابق" مؤكداً للبابا "الاحترام المتبادل". وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تريد تجنّب "تسوية في الإيمان".

ولم يرافق قادة الكنيسة البلغارية البابا إلى كاتدرائية ألكسندر نيفسكي للأرثوذكس، وهي أحد الصروح الرئيسية في صوفيا.

وقد صلّى البابا لوحده وبصمت أمام كرسي القديسين كيرلس وميثوديوس اللذين عرفا بتبشيرهما السلافيين في القرن التاسع.

وأصبحت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية متشددة بعد التغلب على انشقاق ما بعد الشيوعية في العام 2001. وبالنسبة لبعض قادتها، لا يزال الكاثوليك بمثابة مبشرين خطرين من القرون الماضية.

وقالت دورا كرايتشيفا وهي مسيحية أرثوذكسية تبلغ 48 عاماً "أنا معجبة بانفتاح وحساسية البابا. لماذا التمسك بعقائد القرون الوسطى؟ ليس هناك إلا إله واحد".

وأقام البابا فرنسيس الأحد أول قداس في الهواء الطلق للكاثوليك شارك فيه بحسب السلطات البلغارية 12 ألف شخص وحضرته شخصيات رسمية من الكنيسة الأرمنية ومن اليهود والبروتستانت والمسلمين.

وقالت كراسيميرا نيكولوفا (77 عاماً) التي كانت تشارك في القداس إن "مهمة البابا من أجل السلام في العالم نبيلة جداً، علينا نحن البلغاريين أن نكرمها".

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