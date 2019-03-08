هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 03:33 م

البابا فرنسيس مترئسا قداس بدء الصوم في كنيسة سانتا سابينا في روما في 6 آذار/مارس 2019.

أشاد البابا فرنسيس الجمعة "بالمساهمة الفريدة للمرأة في بناء عالم يكون منزلا للجميع" وذلك في مناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحييه العالم سنويا في 8 آذار/مارس.

وقال البابا في الفاتيكان "المرأة هي التي تجعل العالم جميلا وتحرسه وتحافظ عليه حيا. هي تحمل إليه النعمة التي تجعل الأشياء جديدة، (...) وشجاعة بذل الذات" كما ورد على موقع الفاتيكان.

وأضاف الحبر الأعظم خلاله استقباله وفدا من اللجنة اليهودية الأميركية "السلام هو امرأة، يولد مجدّداً وعلى الدوام من حنان الأمهات".

وتابع "لذلك فإن حلم السلام يتحقق بالنظر إلى المرأة. وبالتالي فإن كنا نهتمُّ للمستقبل وإن كنا نحلم بمستقبل سلام، ينبغي علينا أن نفسح المجال للمرأة".

ويحيي العالم اليوم العالمي للمرأة سنويا بأنشطة مختلفة في مختلف الدول التي يشهد بعضها مسيرات أو اضرابات.

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