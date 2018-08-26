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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 10:04 ص 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:04

البابا فرنسيس يتحدث في "مهرجان العائلات" في ملعب "كروك بارك" في دبلن في 25 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)