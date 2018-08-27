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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 09:36 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:36

البابا فرنسيس يعقد مؤتمرا صحافيا في الطائرة التي أقلته من ايرلندا عائدا إلى روما في 26 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)