هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 05:58 ص

الملك المغربي محمد السادس والبابا فرنسيس يشاهدان شريطا مصورا في معهد محمد السادس لتكوين الائمة في الرباط في 30 اذار/مارس 2019

دعا البابا فرنسيس والعاهل المغربي محمد السادس إلى الحفاظ على القدس "تراثا مشتركا" للأديان التوحيدية الثلاثة، وذلك في اليوم الأول من زيارة يقوم بها رأس الكنيسة الكاثوليكية الى المغرب وتهدف الى إعطاء دفع للحوار الديني.

وجاء ذلك في نداء مشترك تم توقيعه بعد المحطة الأولى للبابا في باحة مسجد حسان في الرباط حيث ألقى الحبر الأعظم خطابا دعا فيه الى مواجهة التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية".

وجاء في النداء المشترك "إننا نؤكد على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وبوصفها أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار".

ودعا الى حماية "الطابع الخاص المتعدد الأديان والبعد الروحي والهوية الثقافية الخاصة للقدس".

وتشكل مدينة القدس أحد محاور النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم أعلنت في 1980 القدس برمتها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويسعى الفلسطينيون الى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

ويترأس العاهل المغربي لجنة القدس التي تأسست العام 1975 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، وهي مكلفة حماية المدينة المقدسة.

ويشكل الحوار بين الأديان أحد المحاور الأساسية لزيارة البابا الى المغرب، وهي الثالثة الى بلد عربي بعد مصر والإمارات.

- "مواجهة التعصب بالتضامن" -

وكان البابا وصل الى الرباط قرابة الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ)، واستقبله الملك محمد السدس عند أسفل سلم الطائرة.

وسار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر، وتوجها في موكب نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة المغربية الرباط حيث ألقيا خطابين وسط تصفيق آلاف الأشخاص.

وقال البابا "من الضروري أن نجابه التعصب والأصولية بتضامن جميع المؤمنين، جاعلين من قيمنا المشتركة مرجعا ثمينا لتصرفاتنا".

وأضاف "إن حرية الضمير والحرية الدينية –التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية– ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية".

ودعا العاهل المغربي من جهته إلى "إيلاء الدين مجددا المكانة التي يستحقها في مجال التربية"، مضيفا "لمواجهة التطرف بكل أشكاله، فإن الحل لن يكون عسكريا ولا ماليا، بل يكمن في شيء واحد هو التربية".

وخلال توجه موكب البابا والملك من المطار الى باحة مسجد حسان، اصطف حشد من المغاربة على جنبات الطريق لتحية الموكب، وبادلهم العاهل المغربي التحية من سيارته المكشوفة التي ركبها مرتديا جلبابا مغربيا تقليديا، وكذلك البابا في سيارة "بابا موبيلي" البيضاء على الجانب الآخر من الطريق.

وفي لحظة، حاول شاب في السابعة عشرة من عمره الاقتراب من سيارة الملك، لكن اعترضه عناصر أمن، وتم توقيفه، بحسب ما أعلن لاحقا. وقال بيان للإدارة العامة للأمن الوطني أن الشاب كان يحاول اختراق الموكب من أجل استعطاف الملك "بسبب بسبب الوضع الصحي لوالديه".

وتزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا وشددت الإجراءات الأمنية. وبدأ عدد كبير من المغاربة بالتوافد الى مسجد حسان المطل على نهر أبي رقراق منذ عصر السبت.

وذكرت السلطات المغربية أن عدد اذلين كانوا موجودين في الباحة بلغ 12 ألفا.

- "إسلام الوسطية والاعتدال" -

والتقى البابا عصرا العاهل المغربي في اجتماع ثنائي في القصر الملكي في الرباط. ثم توجه الرجلان الى معهد تكوين الأئمة في الرباط الذي يعتبر رأس حربة في السياسة الدبلوماسية الدينية للملك محمد السادس، ويهدف إلى إعلاء قيم "الحوار" و"التعايش" و"الوسطية والاعتدال"، ويستقطب طلبة من المغرب ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا.

وكان البابا عبر عن "سروره" بزيارة المعهد، مشددا على "أھمية توفير تنشئة ملائمة للقادة الدينيين في المستقبل، إذا ما أردنا أن نعيد إحياء المعاني الدينية الحقيقية في قلوب الأجيال الصاعدة".

وألقت طالبة من نيجيريا وطالب من فرنسا خلال اللقاء كلمتين أشادا فيهما بالتكوين الذي يتلقيانه في المعهد.

وانتهت زيارة المعهد بالاستماع إلى عرض موسيقي أداه ثلاثة منشدين على إيقاع ألحان مستوحاة من الديانات التوحيدية الثلاث.

وقال الناطق باسم البابا أليساندرو جيزوتي "إنها المرة الأولى التي يُستقبل فيها البابا في معهد لتكوين الأئمة، إنه حدث له دلالات كبرى".

وزار البابا في شباط/فبراير الإمارات العربية المتحدة حيث وقع مع شيخ جامع الأزهر أحمد الطيب على "وثيقة من أجل الأخوة الإنسانية" تنادي على الخصوص باحترام حرية العقيدة وحرية التعبير، وحماية دور العبادة، مع الدعوة إلى تمكين "الأقليات الدينية" من شروط مواطنة كاملة.

ومن المقرر أن يلتقي البابا مساء السبت مهاجرين في مركز جمعية "كاريتاس" الكاثوليكية الخيرية حيث سيلقي كلمة. وأنشأت الكنيسة الكاثوليكية المحلية مراكز استقبال للمهاجرين في عدد كبير من المدن المغربية.

وبات المغرب طريقا رئيسية لعبور المهاجرين من جنوب الصحراء نحو أوروبا. وأحبطت السلطات سنة 2018 نحو 89 ألف محاولة للهجرة، بينها 29 ألفا في عرض البحر، بحسب أرقام رسمية.

ويقول المغرب إنه يتبنى سياسة "إنسانية" في هذا الملف، إذ تمت تسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر منذ 2014. بيد أن تقارير حقوقية دانت "هجمات عنيفة للقوات العامة" في عمليات "ترحيل قسري" لمهاجرين خلال الأشهر الماضية من مناطق العبور شمالا نحو وجهات أبعد جنوبا.

ويخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب الأحد للمسيحيين. وسيحتضن المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط قداسا هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويرتقب أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.

كم-حمك-صوف-إسب/رض

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