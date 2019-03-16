هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2019 02:17 م

البابا يتبادل الهدايا مع رئيس جنوب السودان في الفاتيكان السبت في اذار/مارس

جدد البابا فرنسيس السبت رغبته في زيارة جنوب السودان كدليل على "تشجيعه لعملية السلام" في هذا البلد كما أعلن الفاتيكان في ختام لقاء مع الرئيس سالفا كير.

وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان أن البابا ورئيس جنوب السودان بحثا في "مسائل تتعلق بتطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخرا الجهات السياسية المختلفة لإيجاد حل نهائي للنزاعات وعودة اللاجئين والنازحين وتنمية البلاد".

وأضاف البيان "في هذا الإطار عبر قداسته عن الرغبة في توافر الشروط لزيارة محتملة يقوم بها لجنوب السودان كدليل على قربه من الشعب وتشجيعه عملية السلام".

وكان البابا أعلن مطلع 2017 عن رغبته في زيارة جنوب السودان مع أسقف الكنيسة الانغليكانية جاستن ويلبي.

وفي أيار/مايو 2017 أوضح الفاتيكان أن هذه الزيارة غير ممكنة لأسباب أمنية.

والسبت، بحث البابا وكير في "مساهمة الكنيسة الكاثوليكية في مجالي التعليم والصحة وفي عملية المصالحة وإعادة الاعمار" في جنوب السودان بحسب الفاتيكان.

وكان الموفد الأممي لجنوب السودان ديفيد شيرر عبر قبل أسبوع عن ثقته في تطبيق اتفاق السلام المبرم في أيلول/سبتمبر.

في نهاية شباط/فبراير اعتبر الأساقفة الكاثوليك في البلاد أن اتفاق السلام يتفكك. وأكدوا في بيان أن "كافة الأطراف تشارك إما في معارك أو في استعدادات للحرب".

ووقع كير والزعيم المتمرد رياك مشار في أيلول/سبتمبر في أديس أبابا اتفاق سلام جديدا ينص على تقاسم السلطة يرمي إلى إنهاء حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات أوقعت أكثر من 380 ألف قتيل ودفعت بأكثر من أربعة ملايين نسمة للفرار.

وغرقت البلاد في الحرب الأهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير وهو من الدينكا، رياك مشار نائبه السابق وهو من النوير، بالتخطيط لانقلاب. ومشار المنفي في الخرطوم ينوي العودة إلى جوبا في أيار/مايو في إطار تطبيق اتفاق السلام.

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