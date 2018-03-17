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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 10:46 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 22:46

البابا فرنسيس لدى وصوله الى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان من اجل اللقاء الاسبوعي، في 28 شباط/فبراير 2018. (afp_tickers)