البابا يحض الارجنتينيين على الدفاع عن الحق في الحياة
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البابا فرنسيس لدى وصوله الى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان من اجل اللقاء الاسبوعي، في 28 شباط/فبراير 2018.(afp_tickers)
وجه البابا فرنسيس رسالة الى الشعب الارجنتيني يطلب منهم فيها الدفاع عن الحق في الحياة، في وقت يدرس الكونغرس الارجنتيني قانونا يبيح الاجهاض.
وتحض الرسالة المؤلفة من خمس فقرات ونشرت السبت خلال مؤتمر الاساقفة الارجنتينيين على "المساهمة في الدفاع عن الحياة والعدالة".
وطلب البابا من الشعب الارجنتيني "تحسين العالم ورعاية الأضعف".
ووجهت الرسالة كرد على تهنئة الارجنتينيين للبابا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية.
وعرض البابا في رسالته ايضا اعتذارا عاما عن اساءات غير محددة.
وقال "هؤلاء الذين قد يشعرون بالاهانة بسبب بعض مبادراتي (...) اطلب عفوكم، واطمئنكم ان نيتي هي فعل الخير".
وتعرض البابا لانتقادات في اميركا اللاتينية لعدم اتخاذه موقفا متشددا ازاء اساءات جنسية مزعومة داخل الكنيسة.
وجاءت رسالته بعيد ايام على كشفت الحكومة الارجنتينية انها تنفق 130 مليون بيزوس في العام (6,5 مليون دولار) لدعم الاساقفة الكاثوليك في البلاد، كما ينص على ذلك الدستور الارجنتيني.
وكان البابا أسقف بوينس ايرس مسقط راسه، قبل خلافته البابا بنديكتوس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب