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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 11:04 ص 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 11:04

البابا فرنسيس يحتفل بالقداس في افتتاح سينودوس للشبان في الفاتيكان. (afp_tickers)