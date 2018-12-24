البابا يدعو الى "مشاركة وعطاء" أكثر في عظة الميلاد

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 11:42 م

انتقد البابا فرنسيس الإثنين "الجشع والشراهة" في يومنا هذا، ودعا الناس في عظة الميلاد الى أن تكون "المشاركة والعطاء" جزءا من حياتهم بشكل أكبر.

وقال راعي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم أمام آلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس "لقد أصبح الإنسان جشعا وشرها".

وأضاف "يبدو أن الامتلاك والامتلاء من الأشياء هو بالنسبة لكثيرين معنى الحياة".

وتابع "جشع لا يشبع يخترق التاريخ، وصولاً إلى مفارقات اليوم، عندما يقيم قليلون المآدب وكثيرون لا يملكون الخبز ليحيوا".

وقال البابا خلال قداس ليلة الميلاد إن مولد المسيح أشار الى طريقة جديدة للعيش "لا تلتهم ولا تدّخر، بل شارك وأعط".

وحذّر بأنه "ينبغي علينا ان نتخطى قمة الأنانية وألا نسقط في الاستهلاك".

وسأل البابا "هل أحتاج فعلاً لأمور كثيرة ولوصفات مُعقدة لكي أعيش؟ هل يمكنني أن أتخلى عن العديد من الأمور الفائضة لأختار حياة أكثر بساطة؟".

والبابا الذي بلغ ال82 من عمره بداية الشهر سوف يقدم رسالته السادسة الى "المدينة والعالم" الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد أمام الحجاج المتجمعين في ساحة القديس بطرس.

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