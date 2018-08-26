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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 11:05 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:05

البابا فرنسيس يتحدث في مؤتمر صحافي في الطائرة التي أقلته عائدا إلى روما من ايرلندا في 26 آب/اغسطس 2018

رفض البابا فرنسيس الاثنين التعليق على اتهامات وجهها إليه السفير السابق للفاتيكان في واشنطن بالتستر على كاردينال أميركي اتُهم "بسلوك غير أخلاقي" وسط تساؤلات بشأن حملة يسوقها المحافظون داخل الكنيسة ضد البابا الليبرالي.

وقد أكد المونسنيور كارلو ماريا فيغانو (77 عاما) الذي كان قاصدا رسوليا في واشنطن بين 2011 و2016، بأنه أبلغ البابا فرنسيس بالاتهامات بحق الكاردينال الأميركي ثيودور ماكاريك في 2013.

لكن فيغانو أضاف أن البابا فرنسيس وبدلا من معاقبة ماكاريك ألغى عقوبات كان قد فرضها عليه سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر.

وكتب فيغانو في رسالة من 11 صفحة نشرت السبت في عدد كبير من المنشورات الكاثوليكية الاميركية، التقليدية او المحافظة جدا، وفي صحيفة يمينية ايطالية أن "الفساد بلغ قمة هرم الكنيسة" وذهب إلى حد المطالبة باستقالة البابا.

لكن البابا رفض الأحد التعليق على الاتهامات. وقال للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى روما في ختام رحلة استمرت يومين لإيرلندا "لن أتفوه بكلمة بشأن هذا الامر. اعتقد ان البيان يتحدث عن نفسه".

وأثار توقيت نشر الرسالة -- خلال زيارة رسالة البابا التاريخية لإيرلندا -- تساؤلات بشأن حملة يسوقها المحافظون داخل الكنيسة ضد البابا الليبرالي.

وقال البابا للصحافيين "اقرأوا البيان بعناية وأحكموا عليه بأنفسكم" في اشارة لرسالة فيغانو. وأضاف "لديكم القدرة الصحافية الكافية للتوصل الى استنتاجات... عندما يمر بعض الوقت وتكون لديكم الاستنتاجات عندها ربما اتكلم عنه".

وذكرت مقالة على موقع اسبوعية "ناشونال كاثوليك ريبورتر" التقدمية "هذا هجوم منسق على البابا فرنسيس".

وكتب مايكل شون وينترز "إن انقلابا يجري اعداده واذا لم يقف الاسقافة الاميركيون للدفاع عن قداسة البابا في الساعات الاربع والعشرين المقبلة، فاننا ننزلق نحو انشقاق".

واضاف "أعداء فرنسيس اعلنوا الحرب". وقال نيكولاس سينزي مراسل صحيفة لا كروا الفرنسية في روما إن هناك "رغبة واضحة لمهاجمة فرنسيس" واضاف لوكالة فرانس برس إن "الذين يعتبرون فرنسيس خطيرا لا يوقفهم شيء".

- طب نفسي -

يؤكد فيغانو أن البابا السابق بنديكتوس السادس عشر فرض عقوبات على الكاردينال ماكاريك في أواخر العقد الفائت.

وتعين على ماكاريك مغادرة المعهد الديني حيث كان يقيم وتجنّب اي اتصال بالناس والانصراف الى حياة توبة، وذلك بعدما اتهمه سفراء سابقون للفاتيكان في واشنطن، هم الان متوفون، ب"سلوك لا أخلاقي كبير" تجاه تلاميذ وكهنة.

وقال فيغانو إن البابا فرنسيس سأله عن ماكاريك عندما أصبح حبرا أعظم في حزيران/يونيو 2013، لكن البابا تجاهل تحذيراته، بحسب فيغانو.

وقال إن البابا "كان يعلم، أقله منذ 23 حزيران/يونيو 2013 بإن ماكاريك كان سفاحا مفترسا" مضيفا "كان يعلم إنه رجل فاسد، تستر عليه حتى النهاية المريرة".

قبل البابا استقالة ماكاريك البالغ الآن 88 عاما، في تموز/يوليو، ليكون ثاني كاردينال يفقد منصبه.

وفي ايرلندا الأحد طلب البابا "المغفرة من الرب" عن الاعتداءات الجنسية السابقة التي شوهت صورة الكنيسة في الدولة التي تدين غالبيتها بالكاثوليكية.

وتحدث عن "جرح مفتوح" من التجاوزات التي ارتكبها رجال دين مطالبا بتدابير "حازمة" للتوصل إلى "الحقيقة والعدالة"، وذلك قبل ترؤسه قداسا امام عشرات آلاف المصلين الذين كانوا يلوحون بأعلام.

وقوبلت زيارته أيضا باحتجاجات، منها احتجاج شارك فيه نحو 5 آلاف من ضحايا الاعتداءات الجنسية ومؤيديهم في دبلن، واحتجاج آخر للمطالبة بالاعتراف بحقوق المثليين والمتحولين.

وهذه أول زيارة بابوية لايرلندا منذ زيارة يوحنا بولس الثاني الذي ترأس قداسا حضره مليون ونصف مليون شخص في 1979.

وجاءت زيارة البابا فرنسيس في ختام "اللقاء العالمي للعائلات" الحدث الكاثوليكي العالمي الذي يتطرق لقضايا منها معاملة المثليين في الكنيسة.

وفي الطائرة التي أقلته إلى روما بعد الزيارة التي استمرت يومين، أوصى البابا الآباء باللجوء إلى الطب النفسي عند ملاحظة ميول إلى المثلية لدى أبنائهم في سن الطفولة.

لكن الفاتيكان سحب في وقت لاحق عبارة البابا المتعلقة بالطب النفسي من حسابه الرسمي قائلا إن البابا لم يكن يقصد القول إن المثلية الجنسية مرض نفسي.

ولدى الاستفسار عن سبب ذلك قالت متحدثة باسم الفاتيكان لوكالة فرانس برس أن الجهاز الاعلامي قام بذلك كي لا يتم "تعديل فكر قداسة البابا".

واضافت أنه "عندما اشار البابا الى +الطب النفسي+، كان من الواضح إنه يريد اعطاء مثل عن +الاشياء التي يمكن القيام بها+. لكن بتلك العبارة لم يكن يقصد القول إن (المثلية) +مرض نفسي+".

- "ألم كبير" -

حض رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار السبت البابا فرنسيس على التحرك من أجل إحقاق العدالة لضحايا الاعتداءات الجنسية في مختلف أنحاء العالم.

والتقى البابا السبت ثمانية من ضحايا هذه الاعتداءات، بينهم امرأة تعرضت لتجاوزات جنسية من كاهن عندما كانت في المستشفى وعمرها 13 عاما.

وقال في الطائرة إنه "شعر بألم كبير" في اللقاء.

وتراجع تأثير الكنيسة على المجتمع الإيرلندي بعد سلسلة من الفضائح في السنوات الاخيرة. وفي وقت سابق هذا العام صوت الايرلنديون على تشريع الاجهاض بعد السماح بزواج المثليين في 2015.

والفضائح في إيرلندا هي جزء من أزمة عالمية يواجهها الفاتيكان.

فقد اتهم تقرير في وقت سابق هذا الشهر أكثر من 300 كاهن في ولاية بنسلفانيا الاميركية بارتكاب تجاوزات جنسية طالت أكثر من ألف طفل منذ خميسينات القرن الماضي.

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