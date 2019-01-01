البابا يعتبر أن السياسة "ليست محصورة فقط بأيدي الحكام"

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 04:32 م

البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي في الاول من كانون الثاني/يناير 2018 في الفاتيكان

دعا البابا فرنسيس الثلاثاء في الفاتيكان الى "عدم اعتبار السياسة محصورة فقط بالحكام"، وذلك في صلاة التبشير الملائكي في اليوم الاول من العام 2019.

وقال البابا في هذا اليوم الذي يصادف أيضا اليوم العالمي الثاني والخمسين للسلام "دعونا لا نفكر أن السياسة محصورة فقط بأيدي الحكام، كلنا مسؤولون عن حياة +المدينة+ وعن الخير العام".

وأضاف البابا فرنسيس "السياسة تكون صالحة بقدر ما يقوم كل واحد بواجبه خدمةً للسلام".

وبمناسبة اليوم العالمي الثاني والخمسين للسلام جعل البابا شعار هذا اليوم "السياسة الصالحة هي في خدمة السلام".

وكان البابا بولس السادس أعلن الاول من كانون الثاني/يناير يوما عالميا للسلام عام 1967، ويتواصل الاحتفال بهذا اليوم سنويا.

وفي هذه المناسبة يوجه البابا رسالة الى زعماء العالم يدعوهم فيها الى التفكير بهذا الشعار.

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