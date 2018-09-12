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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 12:06 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:06

البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الاربعاء 12 ايلول/سبتمبر 2018

أعلن البابا فرنسيس الأربعاء إنه يعتزم التوجه إلى اليابان في 2019 في أول زيارة من نوعها لحبر أعظم منذ تلك التي أجراها البابا يوحنا بولس الثاني قبل 40 عاما تقريبا.

وقال البابا امام مجموعة من الزوار اليابانيين في الفاتيكان "أود الإعلان عن نيتي زيارة اليابان العام المقبل" مضيفا "أتمنى أن أتمكن من تحقيق هذه الأمنية".

واستقبل البابا وفدا من الجمعية الخيرية تنشو شكينوهو شيسيتو في ذكرى الزيارة التي أجراها في 1585 أربعة شبان يابانيين مع مبشرين يسوعيين.

وأعلن الحبر الأعظم الأرجنتيني مرارا رغبته في زيارة اليابان التي تضم 450 الف كاثوليكي.

ويقيم 510 الف بروتستاني في الدولة التي يدين غالبيتها بالشنتو البوذية، بحسب وكالة الشؤون الثقافية في اليابان.

وكان فرنسيس أثناء شبابه يرغب في أن يكون مبشرا هناك لكنه تخلى عن الخطة بعد خضوعه لجراحة في الرئة.

واشار البابا إلى أن الزيارة عام 1585 للقاء البابا غريغوريوس الثامن، كانت أول بعثة دبلوماسية يابانية إلى أوروبا واستمرت أكثر من ثماني سنوات.

ومازح الزائرين قائلا "رحلتكم أقصر مدة وأقل إجهادا" مضيفا "لكني آمل أن تشعروا بترحيب البابا كما شعروا هم".

وأثنى البابا على نشاط الجمعية في تمويل التدريب للشباب واليتامى.

وقال "تريدون إثبات أن الدين والثقافة والاقتصاد يمكن ان تعمل سويا بسلام لخلق عالم أكثر إنسانية في بيئة متكاملة".

أجرى البابا زيارتين إلى آسيا منذ انتخابه قبل خمس سنوات. وزار الفيليبين وسريلانكا في 2014 ثم بورما وبنغلادش في 2017.

وزار البابا يوحنا بولس الثاني اليابان في 1981.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب