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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 06:44 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:44

البابا فرنسيس يلقي كلمة امام الشبان في روما في الحادي عشر من آب/اغسطس 2018

انتقد البابا فرنسيس السبت "الحرية من دون ضوابط" أمام نحو 70 ألف شاب ايطالي، هتفوا له في ملعب مكسيم التاريخي لسباق الخيل في روما.

وقال البابا ردا على اسئلة بعض الشبان "إن حق الاختيار واتخاذ القرار هو التعبير عن الحرية بمداها الاكبر. الا أن فكرة الحرية التي نتنفسها اليوم هي فكرة الحرية من دون روابط ومن دون ضوابط".

ورغم الحر الشديد فإن الشبان الايطاليين وصلوا الى الملعب سيرا، بعد ان سار بعضهم لايام عدة للمشاركة في هذا الاجتماع الديني الذي سيعقبه حفل غنائي.

وردا على سؤال حول دعوة الاهل الشبان الى انهاء دروسهم قبل الدخول في علاقة غرامية، نصح البابا بالاقدام على الزواج عندما يلتقون "الحب الحقيقي".

وقال إن الحب "لا يعرف أنصاف الحلول".

ويأتي هذا التجمع في اطار تحرك واسع للكنيسة الكاثوليكية قبل سينودس الاساقفة الخاص بالشباب في تشرين الاول/اكتوبر المقبل، بعد ثلاث سنوات على آخر سينودس خصص للعائلة.

وتحدد موعد عقد "الايام العالمية للشبان" بين الثاني والعشرين والسابع والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل في بنما في حضور البابا فرنسيس.

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