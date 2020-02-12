هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 09:27 ص

صورة وزعتها جامعة ساينسز بو الفرنسية في 16 تموز/يوليو 2019 والتقطت سنة 2012 تظهر الأكاديمية فاريبا عادلخاه

أوقفت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ حزيران/يونيو إضرابا عن الطعام بدأته قبل ستة أسابيع احتجاجاً على اعتقالها، وفق ما أعلن محاميها الأربعاء.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس إن "عادلخاه استجابت لطلب خطي من نشطاء مدنيين وسياسيين وأوقفت إضرابها عن الطعام منتصف هذا اليوم (08,30 ت غ)".

وكانت لجنة دعم للباحثة قد اعتبرت مؤخراً ان وضعها الصحي "مقلق" ودعتها إلى وضع حدّ لإضرابها عن الطعام.

وأوقف الحرس الثوري الإيراني في 5 حزيران/يونيو 2019 من مطار طهران الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه الخبيرة في علم الأنتروبولوجيا وزميلها الباحث المتخصص بالقرن الإفريقي رولان مارشال.

وهما متهمان بتهديد "الأمن القومي" الإيراني ونشر "الدعاية" ضد النظام، وهي تهم ملفقة بحسب لجنة الدعم. ويفترض أن تبدأ محاكمتهما قريباً في طهران.

وبدأت عادلخاه المحتجزة في سجن ايوين في طهران إضراباً عن الطعام في 24 كانون الأول/ديسمبر للمطالبة بالإفراج عنها و"كذلك للمطالبة باحترام الحرية الأكاديمية"، وفق لجنة الدعم.

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