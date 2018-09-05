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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 05:53 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:53

نتانياهو ورئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس اثناء حفل نقل السفارة الى القدس في 22 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)