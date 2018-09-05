الباراغواي تعيد نقل سفارتها في اسرائيل من القدس الى تل أبيب (رسمي)
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نتانياهو ورئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس اثناء حفل نقل السفارة الى القدس في 22 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعلنت الباراغواي الاربعاء انها ستنقل مجددا سفارتها في اسرائيل الى تل ابيب بعد ثلاثة اشهر ونيف من نقلها الى القدس.
وقالت حكومة الرئيس الجديد ماريو عبده بينيتيز التي تسلمت مهامها منتصف آب/اغسطس في بيان انها اتخذت هذا القرار "للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الاقليمية والدولية بهدف التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".
وردا على ذلك، اعلنت اسرائيل اغلاق سفارتها في الباراغواي.
وكان رئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس افتتح في 21 ايار/مايو السفارة الجديدة لبلاده في القدس محتذيا بالولايات المتحدة التي اثارت خطوتها غضب الجانب الفلسطيني.
واعلن يومها الرئيس المنتخب ماريو عبده بينيتيز انه لم تتم استشارته في هذا القرار.
وبخطوتها في ايار/مايو، كانت الباراغواي البلد الثالث الذي ينقل سفارته الى القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب