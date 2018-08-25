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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 07:04 ص 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:04

مقاتلة اف/ايه سوبر هورنت تنطلق من حاملة الطائرات يو اس اس جورج اتش.دبليو بوش خلال مناورات مع البحرية الفرنسية في 14 ايار/مايو 2018

احتفلت البحرية الأميركية الجمعة رسميا بإعادة بناء أسطول من فترة الحرب الباردة تم تفكيكه في 2011، وبعودته وسط تصاعد التوتر مع روسيا.

وأعلنت البحرية الأميركية في أيرا/مايو الماضي إنها ستعيد بناء الأسطول الثاني الذي لعب دورا رئيسيا خلال سنوات الحرب الباردة بقيامه بعمليات في شمال الاطلسي ودعمه القوات البحرية الاميركية في البحر الأبيض المتوسط.

والأسطول الذي أنشىء أساسا في 1950، تم تفكيكه لأسباب تتعلق بخفض الكلفة خلال فترة تراجع فيها التوتر مع موسكو.

ولعب الأسطول دورا رئيسيا خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما فرضت سفنه حصارا لمنع السفن السوفيتية من الوصول إلى الجزيرة.

وقال قائد العمليات البحرية الادميرال جون ريتشاردسون خلال مراسم على متن حاملة الطائرات "يو اس اس جورج اتش دبليو بوش"، إن "هذا هو رد الولايات المتحدة والبحرية الأميركية الديناميكي على بيئة أمنية ديناميكية".

وأضاف إن "الأسطول الثاني سيكون رأس حربتنا (...) للأطلسي، للحفاظ على التفوق البحري لاميركا والذي من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على أمننا ونفوذنا وازدهارنا في أنحاء العالم".

وتسمي الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للإدارة الرئيس دونالد ترامب، الصين وروسيا كأكبر تهديدين لأميركا وتشير إلى نفوذهما المتزايد وسعيهما لأسلحة جديدة كالصواريخ الاسرع من الصوت وقذائف التوربيدو.

وقامت طائرات وسفن روسية في الاشهر الاخيرة بخروقات عدة في شمال الأطلسي على مقربة من المجال الجوي والمياه الإقليمية لحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي ومنهم بريطانيا.

وقال مسؤولو البحرية في الحلف الأطلسي العام الماضي إن غواصات روسية تقوم بانشطة تحت المياه قرب كابلات اتصالات في شمال الأطلسي.

على صعيد آخر، احتفل الجيش الأميركي أيضا بالانطلاق الرسمي لقيادة جديدة مهمتها التحضير لمواجهة أنواع جديدة من الأسلحة التي تنشرها روسيا والصين.

ومقر "قيادة مستقبل الجيش" في اوستن بولاية تكساس وسيرئسه جنرال بأربعة نجوم، ويبلغ عدد طاقمه نحو 500 من المدنيين والعسكريين".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب