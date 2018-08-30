البحرية الاميركية تصادر اسلحة في خليج عدن
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صورة تظهر ساحل مدينة المكلا في جنوب شرق اليمن(afp_tickers)
افاد مصدر عسكري اميركي الخميس ان البحرية الاميركية اعترضت زورقا محملا مئات البنادق الهجومية في خليج عدن وسلمت بحارته للسلطات اليمنية.
واوضح مسؤول عسكري اميركي لفرانس برس ان الحادث وقع الثلاثاء حين ساعد بحارة من المدمرة "يو اس اس جايسون دنهام" زورقا صغيرا كان يواجه صعوبات.
واضاف انهم عثروا على متنه على 600 كيس تحوي بنادق، غالبيتها من طراز كلاشنيكوف، يتجاوز عددها الف بندقية.
ولم يحدد العسكريون الاميركيون مصدر الزورق او وجهته، ولكن الاعتراض حصل في منطقة سبق ان صادرت فيها البحرية الاميركية كميات من الاسلحة الايرانية موجهة الى اليمن الذي يشهد نزاعا.
وقال المسؤول "لسنا مستعدين بعد لان ننسب الامر الى جهة محددة. نجري تحقيقا".
وسلم البحارة المعتقلون الذين لم تحدد جنسيتهم لخفر السواحل اليمنيين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب