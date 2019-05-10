هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 10:59 ص

مهاجرون أفارقة في مركز إيواء في الزاوية غرب طرابلس في 27 نيسان/أبريل 2019

أنقذت البحرية الليبية 213 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل مدينة زليتن على بعد 140 كلم شرق العاصمة طرابلس في عمليتين منفصلتين هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد الجمعة المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم .

وأوضح قاسم في بيان أنه "يوم الأربعاء 8 أيار/مايو، أبحر الزورق صبراتة التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في دورية استطلاع، وأثناء الدورية استلم بلاغاً بوجود قارب هجرة يطلب استغاثة"، وتمت عملية الإنقاذ "على بعد 8 أميال شمال غرب زليتن".

وأضاف "تم إنقاذ كافة المهاجرين الذين كانوا على متن قارب مطاطي وعددهم 107 بينهم 7 أطفال"، موضحا أنهم من جنسيات أفريقية مختلفة .

وحول تفاصيل العملية الثانية، أشار المتحدث باسم البحرية الليبية إلى ورود بلاغ ثان عقب انتهاء العملية الأولى بوجود قارب يحتاج إلى إغاثة سريعة .

وقال إن الزورق صبراتة أبحر ووصل إلى المنطقة المحددة على بعد 63 ميلاً شمال غرب زليتن، و"كان القارب مطاطي على متنه 106 مهاجرين كلهم رجال" .

ومن بين المهاجرين الأفارقة الذين تم إنقاذهم، مهاجرون من ليبيا واليمن، لكن لم يذكر البيان أعدادهم بالتفصيل .

نُقل المهاجرون جميعا إلى نقطة إنزال الخمس الأربعاء، وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، في مركز إيواء الخمس، على بعد 20 كلم غرب زليتن، وفقا للمتحدث.

وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن البحرية الليبية نفذت 15 عملية منذ بداية 2019، اعترضت خلالها وأنقذت 1287 شخصا.

ومنذ اندلاع المعارك قرب طرابلس لم ينقل المهاجرون إلى مراكز إيواء داخل العاصمة.

وقالت منظمة الهجرة الدولية الأسبوع الماضي إن "ليبيا ليست ميناءً آمناً وإن الاعتقال التعسفي للمهاجرين يجب أن ينتهي" .

وأفادت مساعدة مبعوث الامم المتحدة في ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو في نهاية نيسان/أبريل أنها "قلقة للغاية" حيال مصير نحو 3,500 من المهاجرين واللاجئين "المعرضين للخطر" لوجودهم في مراكز احتجاز قرب مناطق المعارك الدائرة في ليبيا .

وشن المشير خليفة حفتر قائد قوات "الجيش الوطني الليبي" والرجل القوي في شرق ليبيا في الرابع من نيسان/أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس.

وتسبّبت المعارك في سقوط 443 قتيلاً وإصابة أكثر من ألفين بجروح، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

نــد/ص ك

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